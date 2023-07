Giây phút người phụ nữ bị tạt xăng phóng hỏa, rạch mặt trước siêu thị

Sau cuộc cãi vã, người phụ nữ ở Bình Dương bất ngờ bị người tình tạt xăng phóng hỏa, rạch mặt ngay trước cổng siêu thị.

Khu vực xảy ra vụ tạt xăng phóng hỏa khiến người phụ nữ nguy kịch. Ảnh: X.A.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị tạt xăng phóng hỏa, rạch mặt trước cổng siêu thị ở TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, ngày 1/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một hôm nay (2/7) đang truy bắt đối tượng gây án để điều tra.

Nạn nhân trong vụ việc là bà Nguyễn Thị M. (SN 1983, quê Hà Tĩnh, tạm trú TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) hiện được cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng và nhiều vết thương trên mặt.

Trao đổi với VietNamNet trưa cùng ngày, một bảo vệ siêu thị Go (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) - nơi xảy ra vụ việc, cho biết vào sáng hôm qua anh đang trực bảo vệ thì thấy một người đàn ông cầm áo khoác băng qua quốc lộ 13, đuổi theo một người phụ nữ đang đi bộ vào cổng siêu thị.

Khi đuổi kịp, hai người đứng lại nói chuyện thì xảy ra cự cãi, giằng co với nhau. Lúc này, anh thấy người đàn ông lấy chai xăng giấu trong áo khoác tưới xuống đường và lên người phụ nữ, châm lửa đốt khiến ngọn lửa bùng lên.

Bị cháy, nạn nhân bỏ chạy được một đoạn theo hướng quốc lộ 13 thì gục xuống đất. Người đàn ông chạy tới dùng vật giống dao rạch vào mặt nạn nhân rồi tẩu thoát.

Sự việc diễn ra nhanh khiến nhiều người có mặt tại đây không kịp phản ứng. Sau khi đối tượng rời đi nạn nhân mới được hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Hình ảnh người đàn ông tạt xăng phóng hỏa.

Còn theo anh Lê Xuân G. (SN 2002, con trai bà M.), khoảng 7h ngày 1/7, anh đang ở nhà trọ phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, thì nhận được điện thoại của mẹ cho biết đang ở siêu thị Go và bị ông Hiền (đối tượng Dương Phú Hiền) chặn đường dọa giết.

Khi anh đến khu vực siêu thị thì phát hiện mẹ đang nằm trên vỉa hè quốc lộ 13, trên người bị bỏng và có nhiều vết thương nên đã trình báo Công an phường Hiệp Thành.

Theo anh G., bà M. và Dương Phú Hiền (SN 1976, quê Quảng Nam) có quan hệ tình cảm; tuy nhiên, thời gian gần đây hai người xảy ra mâu thuẫn.

Theo cơ quan công an, bà M. bị thương tích bỏng cấp độ I, II ở vùng ngực cổ, cẳng tay, bàn tay hai bên; vùng mặt có nhiều vết thương do vật nhọn gây ra. Do tình trạng thương tích nặng, cơ quan điều tra chưa thể làm việc được với nạn nhân.

