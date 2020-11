Giày Nike lông và các thiết kế bị đẩy giá lên hơn 1.000 USD

Grateful Dead x Nike SB Dunk Low "Orange" là mẫu sneakers đứng đầu bảng xếp hạng những đôi giày bị đẩy giá lên cao nhất quý III của Highsnobiety. Nó có giá bán lẻ 110 USD và bị đẩy giá lên 3.223 USD . Bản phối màu cam được trình làng vào ngày 18/7. Mặt trước và chính giữa đôi sneakers là biểu tượng của ban nhạc Grateful Dead. Những chú gấu này xuất hiện lần đầu trên bìa album History of the Grateful Dead, Volume One (Bear's Choice) phát hành vào năm 1973, do Bob Thomas thiết kế. Ảnh: Pinterest.