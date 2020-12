Giày của G-Dragon và loạt sneakers khó mua nhất năm 2020

Ngày 9/7, thiết kế Converse x Fear of God ESSENTIALS chính thức lên kệ tại 2 cửa hàng ở TP.HCM, được bán ra dưới hình thức bốc thăm. Ai có con số may mắn sẽ được vào mua giày. Tuy nhiên, do có quá nhiều người tập trung ngoài cửa hàng và gây mất trật tự, hãng phải thông báo hoãn mở bán. Điều này khiến các bạn trẻ bức xúc bởi họ đã xếp hàng tại đây từ 4h sáng. Vì thế, mẫu sneakers này bán lại khá được giá. Ảnh: Mido, Ảnh chụp màn hình.