Giày của G-Dragon và 5 thiết kế đáng mong đợi nhất tháng 11

Dù không có nhiều điểm khác biệt so với những phối màu trước, adidas Yeezy Boost 350 V2 Fade vẫn là cái tên hội yêu giày không muốn bỏ lỡ. Hãng thông báo sẽ bán vào ngày 11/11 với giá 220 USD . Theo Kicks On Fire, nếu muốn sở hữu đôi giày ở thời điểm hiện tại, bạn phải bỏ ra 1.218 USD . Ảnh: House of Heat.