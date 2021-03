Giày chứa máu người, nước thánh gây tranh cãi

Ngày 30/3, trang Page Six thông báo đôi sneakers hợp tác giữa Lil Nas X và MSCHF cháy hàng trên các kênh phân phối giày. Sản phẩm dựa trên phom dáng của mẫu Air Max 97. Trên thân giày có biểu tượng ngôi sao 5 cánh của quỷ Satan biến tấu như móc khóa, đính ở phần dây thắt. Bên trong hộp giày in đoạn kinh thánh Luke 10:18 đề cập đến câu chuyện Satan bị trục xuất khỏi thiên đàng: "Tôi nhìn thấy Satan rơi xuống như một tia sét từ thiên đường". Ảnh: Page Six.