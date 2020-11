Giày cao gót hai tầng bị chê quá nguy hiểm

Nhiều người tỏ ra lo lắng nếu phải đi thiết kế hai tầng lơ lửng, với độ cao hơn 10 cm này.

Thời trang luôn sáng tạo và cho ra đời vô số kiểu dáng khó hiểu. Hai nhà thiết kế Silvia Rognoni và Luc Aarts đã hợp tác tung ra sản phẩm boots cao gót hai tầng độc đáo dành riêng cho phái nữ.

Theo chia sẻ của Zula, mẫu cao gót vẫn có phom dáng cổ điển nhưng tạo sự mới lạ bằng cách chồng hai chiếc vào nhau và kết hợp màu sắc cùng tông hài hòa.

Sản phẩm nằm trong bộ sưu tập Blue Days For Being A Girl của Silvia Rognoni. Cấu tạo của thiết kế này có phần gót cao hơn 4 cm, mũi giày lơ lửng khiến mọi người lo lắng cho sự an toàn của người đi.

Mẫu giày cao gót lạ mắt dành cho phái đẹp. Ảnh: Zula.

Kiểu giày cao gót hai tầng nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng. Nhiều người cho rằng nó khá bất tiện và không mang tính thẩm mỹ. Số còn lại nhận định mẫu giày này chỉ thích hợp diện trên sàn catwalk.

Đôi boots là cách nói dí dỏm về trompe l'oeil (tạm dịch: Nghệ thuật đánh lừa thị giác) ám chỉ phần ống trên của giày giống như đôi tất. Nếu người diện biết cách kết hợp khéo léo với quần ống rộng hoặc chân váy dáng dài sẽ tạo nên tổng thể thú vị.

Một số tài khoản bày tỏ: "Tôi có thắc mắc là làm thế nào để giữ thăng bằng trên đôi boots cao hơn 10 cm?", "Đôi boots này thật sự tạo hứng thú cho những người có vóc dáng nhỏ nhắn như tôi, liệu nó có được bày bán không?"...

Về phía nhãn hàng, hai nhà thiết kế không bình luận gì về việc có mang sản phẩm ra thị trường hay không.

Ngoài ra, Silvia Rognoni và Luc Aarts còn cho ra mắt sản phẩm boots dáng dài, đa dạng lựa chọn cho người dùng.

Boots cao khiến người đi lo lắng cho sự an toàn của bản thân. Ảnh: Zula.