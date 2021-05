Giày Air Jordan 1 và Nike Dunk khác nhau thế nào?

Hai mẫu giày này có rất nhiều tương đồng khó nhận ra. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, bạn vẫn có thể phân biệt được chúng.

Với nhiều tín đồ thời trang, việc phân biệt giữa Nike Dunk và Air Jordan 1 khá khó khăn khi phom dáng của hai mẫu sneakers có sự tương đồng.

Giày Nike Dunk high. Ảnh: ELLE.

Mẫu giày nào xuất hiện trước?

Theo trang Sneaker Freaker, Nike Dunk phát hành sau Air Jordan 1 vài tháng. Nó được giới mộ điệu đánh giá là phiên bản pha trộn giữa Terminator, Legend và Air Jordan. Cả hai đôi đều được thiết kế bởi cựu giám đốc sáng tạo của Nike là Peter Moore.

Sự thật thú vị là Dunk từng được đặt tên là College Color High, bởi hình ảnh thiết kế gắn liền những cầu thủ trường đại học. Chiến dịch "Be True To Your School" xuất hiện 7 mẫu Dunk nổi bật nhất cùng màu sắc phù hợp với đồng phục của từng trường đại học.

Air Jordan 1 là kiểu giày thể thao đặc trưng của Michael Jordan. Từ những vận động viên trượt ván giỏi nhất những năm 1980 như Bones Brigade cho đến Travis Scott đều khiến thiết kế này trở nên ấn tượng hơn.

Giày Air Jordan 1 của huyền thoại bóng rổ Michael Jordan. Ảnh: Sneaker Freaker.

Sự khác nhau ở bộ đệm

Sự khác biệt dễ nhận ra chính là Air Jordan 1 chứa miếng đệm không khí ở đế giữa và Dunk thì ngược lại.

Tuy nhiên, vẫn có những phiên bản Air Jordan 1 sử dụng miếng đế bên ngoài của đôi Dunk. Một số ít sản phẩm có bộ đệm không khí ở gót.

Bộ đệm của Nike Dunk và Air Jordan 1. Ảnh: Sneaker Freaker.

Lỗ xỏ dây giày

Phần trên của Dunk có đai rời ngay mắt cá chân, xỏ được thêm dây và thắt tùy ý để hỗ trợ người mang. Ngược lại, phần dây đai của Air Jordan 1 được may dính liền vào thân trên của giày, tạo nên kết cấu chặt chẽ hơn.

Đôi Nike Dunk và Air Jordan 1 có 9 lỗ xỏ dây giày. Sự khác biệt nằm thứ tự sắp xếp trên phần dây đai ở mắt cá chân. Lỗ thứ 9 của Dunk đặt phía trên đai thắt. Trong khi đó, Air Jordan 1 được đóng sẵn lên thân giày. Đôi Air Jordan Mid chỉ có 8 lỗ xỏ dây.

Lỗ xỏ dây giày của cả hai đôi đều có sự khác biệt. Ảnh: Sneaker Freaker.

Bố cục các chi tiết

Ở mũi giày, Nike Dunk có kết cấu rộng và được bo tròn nhiều hơn, còn Air Jordan 1 tạo cảm giác thon gọn cho người mang. Cả hai thiết kế đều có đường viền ngay lỗ xỏ dây lượn sóng. Tuy nhiên, Air Jordan 1 đính đai vải được khâu cố định ba lỗ xỏ trên thân.

Nike Dunk có phần đệm lót ở gót và cổ giày đan xen với dấu Swoosh đặc trưng. Trong khi đó, ký hiệu của Air Jordan 1 nằm đằng sau phần vải bao quanh đường viền. Đặc biệt, Nike Dunk không có logo Wings - chi tiết nổi bật để phân biệt với Air Jordan 1.

Chi tiết phần mũi, gót giày của Nike Dunk và Air Jordan 1. Ảnh: Sneaker Freaker.

Đế giày

Nike Dunk có đế ngoài giống với Air Jordan 1 nhưng kết cấu đường vân không sắc sảo. Bố cục vẫn được giữ nguyên với những đường rãnh ở mũi giày và họa tiết xương cá phần gót. Ngoài ra, dấu Swoosh của Nike Dunk thon và hướng lên cao hơn so với thiết kế Air Jordan 1.

Ở phần đế, logo của Nike Dunk có dấu swoosh thon và tách rời ở phần chữ E. Air Jordan 1 lại gắn liền với tên thương hiệu.

Đế giày của hai thiết kế. Ảnh: Sneaker Freaker.