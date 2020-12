Giày adidas hiếm được dự đoán có giá 1 triệu USD

Nhà đấu giá Sotheby's hy vọng đôi adidas ZX8000 Porcelain sẽ thiết lập kỷ lục giá trị mới cho một thiết kế giày thể thao.

Đôi giày sneakers có họa tiết sứ đầu tiên trên thế giới ZX8000 Porcelain là sự kết hợp giữa adidas và hãng gốm sứ Meissen của Đức.

Theo Highsnobiety, trong khuôn khổ chương trình A-ZX, adidas có kế hoạch hợp tác với các đối tác được lựa chọn trên khắp thế giới để tạo ra những đôi giày thể thao độc đáo nhưng vẫn đảm bảo đủ tiêu chuẩn như tác phẩm nghệ thuật.

Mới đây nhất, thiết kế adidas ZX8000 được thương hiệu này lựa chọn và công bố phiên bản mới, biến hóa thêm nhiều chi tiết đặc sắc. Cụ thể, đây là sự kết hợp giữa nhà sản xuất đồ thể thao lớn thứ 2 thế giới và hãng gốm sứ lừng danh Meissen của Đức.

ZX8000 Porcelain là sự kết hợp giữa adidas và hãng gốm sứ Meissen. Ảnh: Sotheby's.

Theo đó, mặt da cao cấp của ZX8000 Porcelain được vẽ họa tiết giống như hình trang trí trên các bình gốm sứ bằng tay bởi 4 họa sĩ tại 3 bộ phận riêng biệt của Meissen, sử dụng 15 trong số 130 mẫu màu sắc được chọn lọc khắt khe.

Ngoài ra, một số phần trên thân giày được thay thế bằng các mảnh sứ tùy chỉnh. Không chỉ mất tới 6 tháng chế tác, thiết kế nặng 950 g còn phải di chuyển qua lại giữa trụ sở 2 công ty trong suốt quá trình lắp ráp, trang trí, hoàn thiện các khâu.

Toàn bộ họa tiết trên giày đều được vẽ bằng tay. Ảnh: Sotheby's.

"Quy trình sản xuất để tạo ra 'đôi giày thể thao bằng sứ đầu tiên từ trước đến nay' rất phức tạp. Chúng tôi đã mất hơn một năm để hoàn thành sản phẩm", giám đốc Till Jagla của adidas cho biết.

Đôi ZX8000 Porcelain sẽ được mở bán bởi nhà đấu giá lừng danh tại New York Sotheby's từ ngày 7/12 đến hết ngày 16/12. Trong thời gian đó, đôi sneakers có một không hai này sẽ được trưng bày tại triển lãm Sotheby's New York Festival of Wonder.

Nhà đấu giá hy vọng sẽ bán được tác phẩm nghệ thuật này ở mức 1 triệu USD . Ảnh: Sotheby's.

Sotheby's đưa ra mức ước tính trước khi bán cao nhất cho ZX8000 Porcelain là 1 triệu USD nhưng vẫn hy vọng có thể thu về giá trị cao hơn. Nếu thành công như mong đợi, thiết kế này sẽ trở thành đôi sneakers được đấu giá cao nhất, vượt xa mức 615.000 USD của đôi Nike Air Jordan 1 mà Christie's bán hồi tháng 8.

Toàn bộ số tiền bán được sẽ chuyển đến Bảo tàng Brooklyn ở New York (Mỹ) để gây quỹ hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ tuổi. adidas cũng sớm tung ra phiên bản thương mại dựa trên sự hợp tác với Meissen trong tháng này.