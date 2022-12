Giấu ma túy vào đồ điện tử để chuyển từ TP.HCM về Hải Phòng

Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Quang Việt (SN 1980, tạm trú số 22+28B lô 10 tập thể An Dương) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an quận Lê Chân phát hiện Nguyễn Quang Việt, có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy.

Với 4 tiền án, trong đó có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, Việt thực hiện hành vi phạm tội tinh vi bằng cách giấu ma túy với số lượng lớn vào trong các thiết bị điện tử, rồi vận chuyển từ TP.HCM về Hải Phòng tiêu thụ.

Sau thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, đến chiều 3/12, Công an quận Lê Chân bất ngờ kiểm tra Nguyễn Quang Việt, khi nghi phạm này vừa ra khỏi nhà đến khu vực ngõ Phạm Huy Thông, phường An Dương.

Nguyễn Quang Việt bị bắt cùng lượng lớn ma túy.

Qua đấu tranh, nghi phạm khai nhận và chỉ ra nơi cất giấu ma túy. Cơ quan CSĐT Công an quận đã thi hành lệnh bắt khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của Nguyễn Quang Việt tại số 22 + 28B lô 10 tập thể An Dương, phường An Dương. Tang vật thu giữ 628,88 g methamphetamine, 7,88 g MDMA và 9,38 g cocain.

Công an quận Lê Chân đã ra lệnh bắt giam đối Nguyễn Quang Việt để điều tra mở rộng án.