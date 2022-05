Giật dây chuyền không thành, kẻ cướp xịt hơi cay và đe dọa nạn nhân

Giữa đường phố đông người, nhóm cướp giật liều lĩnh ra tay, manh động xịt hơi cay và đe dọa nạn nhân.

Ngày 16/5, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh hai thanh niên cướp giật dây chuyền người đi đường rất manh động và liều lĩnh.

Vụ việc xảy ra trên đường Đồng Tâm (xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Theo lời kể của nhân chứng, khoảng 17h ngày 15/5, một đôi nam nữ đang đi xe máy, chạy trên đường Đồng Tâm, hướng ra đường Nguyễn Ảnh Thủ.

Khi đến trước một tiệm sửa xe máy trên đường Đồng Tâm (đoạn gần giao lộ đường Nhà Vuông huyện Hóc Môn), có hai thanh niên chạy xe máy áp sát từ phía sau giật sợi dây chuyền người phụ nữ đang đeo trên cổ.

Hai thanh niên xịt hơi cay vào nạn nhân trước khi tháo chạy.

Sợi dây chuyền đứt ra, tuy nhiên người nữ ngồi sau xe máy kịp giữ lấy. Sau đó, hai kẻ cướp xịt hơi cay về hướng nạn nhân rồi tăng ga tẩu thoát.

Vụ cướp giật xảy ra giữa lúc trên đường có nhiều người và phương tiện qua lại cho thấy sự manh động và liều lĩnh của kẻ cướp.

Diễn biến toàn bộ vụ cướp giật được camera an ninh nhà dân ghi lại. Do không mất tài sản nên nạn nhân không trình báo với công an.