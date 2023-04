Giật dây chuyền của người đi xe máy chờ đèn đỏ

Hai thanh niên đi xe máy đã bất ngờ áp sát giật sợi dây chuyền vàng của người đàn ông đang dừng đèn đỏ tại giao lộ đường Hiệp Bình - Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức.

Ngày 23/4, Công an TP Thủ Đức phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã bắt giữ 2 thanh niên đi xe máy có hành vi cướp giật dây chuyền vàng của người đi đường. Vụ việc được camera hành trình của ôtô đi đường ghi lại.

Trước đó, lúc 14h37 ngày 16/4, người đàn ông đi xe máy chở theo vợ chạy trên đường Hiệp Bình, hướng từ đường Phạm Văn Đồng đi Quốc lộ 13. Khi đến giao lộ đường Hiệp Bình - Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, người đàn ông dừng xe chờ đèn đỏ.

Hai thanh niên đi xe máy giật dây chuyền của người đàn ông nhưng bất thành. Ảnh cắt từ clip.

Lúc này, 2 thanh niên đi xe máy trên Quốc lộ 13, rẽ trái vào đường Hiệp Bình. Bất ngờ 2 người này áp sát, người ngồi sau thò tay giật sợi dây chuyền của người đàn ông đeo trên cổ.

Tuy nhiên, do sợi dây chuyền khá chắc, người thanh niên này giật không được. Sau đó, 2 thanh niên nhanh chóng tăng ga tẩu thoát trên đường Hiệp Bình hướng ra đường Phạm Văn Đồng.

Bị giật mạnh, người đàn ông cùng vợ ngã vào đầu ôtô. Nam tài xế ôtô kịp thời phanh gấp. Camera hành trình của ôtô đi qua đó đã ghi lại được hình ảnh diễn tiến vụ việc. Đặc biệt là ghi khá rõ biển số của chiếc xe máy mà 2 thanh niên này sử dụng để gây án.

Nạn nhân sau đó đã trình báo vụ việc lên Công an phường Hiệp Bình Phước. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã bắt giữ 2 thanh niên này.