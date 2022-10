Giáo viên Việt chia sẻ về ứng dụng của kỹ thuật số trong giáo dục

“Thầy có giỏi thì trò mới hay” từ lâu đã trở thành câu cửa miệng của những người làm giáo dục. Trong thời đại hội nhập, khi thế giới ngày càng “phẳng”, đội ngũ giáo viên, giảng viên ý thức rõ việc phải liên tục trau dồi, học hỏi và thay đổi để trở nên tốt hơn, hướng đến kiến tạo thế hệ công dân toàn cầu tương lai.

Cách đây vài tháng, nhờ học bổng của ENZ, 20 giáo viên Việt Nam có cơ hội tham gia khóa đào tạo “Dạy và học hợp tác, ứng dụng công nghệ số” (Digital and Collaborative Teaching and Learning Micro-credential). Từ đây, các thầy cô đã được học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn lẫn nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm và đúc rút nhiều bài học quý giá trong đào tạo giáo dục.

Tháng 5/2022, cô Kim Chi trở thành 1 trong 20 giáo viên Việt Nam được Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) cấp học bổng toàn phần chứng chỉ vi mô trên, chính thức bước vào hành trình 15 tuần trau dồi, nâng cao nghiệp vụ giảng dạy cùng The Mind Lab.

Cô Kim Chi chia sẻ: “Internet đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống, học online cũng vậy. Thế nhưng, khóa học không dừng lại ở việc làm sao để tối ưu hóa điều này mà còn mang đến nhiều kiến thức hơn tôi tưởng tượng. Đó là nền tảng giáo dục trong thời đại số, gồm sự thay đổi về lý thuyết, môi trường giảng dạy, hành vi, thói quen người học… đòi hỏi người làm giáo dục phải trang bị kỹ năng mới”.

Xuất phát điểm là một kỹ sư công nghệ thông tin, cô Kim Chi đã có có cho mình một ý tưởng độc đáo, đó là phát triển ứng dụng “gamification” (game hóa) cho giáo dục, để tạo hứng thú cho kiến thức, đồng thời tạo ra phương tiện để phụ huynh đồng hành cùng con trên hành trình tìm kiếm tri thức. “Khóa học này đã củng cố và mở rộng thêm tư duy của tôi. Khóa học rất phù hợp với tôi tại thời điểm hiện tại, khi tôi đang tìm một cái cầu cho Công nghệ và Giáo dục và gặp rất nhiều thắc mắc làm gì với Trẻ em và Công nghệ.”

Cô giáo trẻ Trần Hà Mai Uyên là một đại diện khác của Việt Nam giành được suất học bổng lần này. Là giảng viên tiếng Anh của Tổ chức Giáo dục YOLA, cô Uyên luôn mong muốn tìm ra phương pháp giảng dạy sáng tạo và hấp dẫn hơn, từ đó giúp học viên phát triển kỹ năng mềm ngay cả khi trau dồi ngoại ngữ.

Cô giáo trẻ cho biết: “Sau khi tham gia khóa học, tôi đã ứng dụng công nghệ vào bài giảng nhiều hơn. Điều này không chỉ tăng sự hào hứng cho học viên, mà còn giúp tôi dễ dàng hỗ trợ người học, đặc biệt trong việc đánh giá và đưa ra nhận xét, lời khuyên. Ngoài ra, tôi cũng tổng hợp kiến thức đã tiếp thu và kết hợp kinh nghiệm trước đó để tổ chức thành công một buổi tập huấn giáo viên về ứng dụng công nghệ vào giảng dạy”.

Làm công tác giảng dạy tại trường liên cấp Emasi Nam Long, cô Nguyễn Xuân Lộc có cơ hội đồng hành với các em học sinh người nước ngoài tại Việt Nam. Cô Xuân Lộc đặc biệt quan tâm đến việc giúp các em thích nghi với môi trường học tập đa văn hóa.

Cô cho biết: “Tôi tin rằng, sự gắn kết là cầu nối vững chắc trên hành trình học tiếng Việt của các em. Với môi trường học tập thân thiện, gần gũi, các em sẽ sự tự tin thể hiện năng lực, cũng như đón nhận kiến thức mới.

Vì vậy, nhờ tham gia khóa đào tạo qua chương trình học bổng của ENZ, tôi có thể định hướng chặng đường phía trước thông qua phát triển các phương pháp dạy học hướng đến học tập hợp tác và ứng dụng công nghệ số”.

Trong những hoạt động dạy học, cô đặc biệt tâm đắc với “dạy học theo trạm”. Mô hình này chú trọng khả năng làm việc độc lập của các nhóm, thông qua cách thúc đẩy học sinh rèn luyện tính tự chủ và cùng nhau hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ.

Ngoài ra, khi khả năng đọc của học sinh được cải thiện, cô Xuân Lộc cũng triển khai hoạt động “Reading pals” (luyện đọc theo nhóm đôi). Thông qua đây, các em có thể tự tin trở thành một giáo viên trong nhóm. Mặt khác, học sinh được hỗ trợ cũng nhanh chóng nắm bắt nghĩa của từ và cách phát âm.

Sự phát triển của công nghệ mang đến cho những người làm giáo dục đa dạng cách thức để tiếp cận học sinh. Việc nắm bắt tâm lý, thấu hiểu học sinh và tìm ra phương pháp giảng dạy phù hợp hứa hẹn tạo nên một môi trường giáo dục chủ động, tích cực. Đây là nơi người dạy lẫn người học khám phá nhiều kiến thức bổ ích trong cuộc sống.

Đúng với tinh thần “học tập suốt đời” vốn là kim chỉ nam của ngành giáo dục New Zealand, “Dạy và học hợp tác, ứng dụng công nghệ số” đặt mục tiêu giúp các thầy cô còn bỡ ngỡ trong việc ứng dụng công nghệ số có thể hiểu bản chất của dạy học thời số hóa, từ đó hạn chế sự phụ thuộc vào công cụ. Bên cạnh đó, những công cụ thực hành như phần mềm hỗ trợ quay màn hình, làm podcast, blog, lên ý tưởng, tranh biện online… cũng được giới thiệu trong khóa đào tạo, giúp người học ứng dụng để đạt hiệu quả ngay lập tức.

Được thiết kế hoàn toàn trực tuyến, “Dạy và học hợp tác, ứng dụng công nghệ số” tạo điều kiện tối đa để học viên theo kịp tiến độ nhưng vẫn đảm bảo lịch trình riêng. Trong thời gian 15 tuần, bên cạnh các học liệu, bài giảng và bài tập trên nền tảng học tập chuyên biệt của The Mind Lab, học viên sẽ có những buổi tương tác với giảng viên hướng dẫn thông qua Zoom để trao đổi, thảo luận sâu hơn.

“Học trực tuyến nhưng tôi không cảm thấy bất kỳ rào cản nào. Thầy cô cùng các đồng nghiệp luôn gắn kết và sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau. Chúng tôi đều công tác trong lĩnh vực giáo dục nhưng đến từ nhiều chuyên ngành, vùng miền. Các em học sinh cũng vậy. Chính điều này càng thôi thúc tôi phải luôn kiên trì học hỏi và phấn đấu hơn nữa để hoàn thiện chính mình, cũng như hiểu hơn được khó khăn của học sinh”, cô Lộc cho biết.

Sau khi hoàn thành khóa học, song song với những kiến thức đã thu nạp, học viên còn được chứng chỉ của The Mind Lab. Đây là chứng chỉ vi mô được chứng nhận bởi Cục Quản lý Chất lượng Văn bằng New Zealand (New Zealand Qualifications Authority - NZQA), có thể được quy đổi tín chỉ khi học viên tiếp tục theo học một số chương trình sau đại học tại The Mind Lab, hoặc đơn vị giáo dục quốc tế khác, tùy theo điều kiện tiếp nhận và công nhận tín chỉ.

Đặc quyền này một lần nữa tái khẳng định tinh thần “học tập suốt đời”, đồng thời chứng minh The Mind Lab cũng như các đơn vị giáo dục của New Zealand đã, đang và sẽ tiếp tục sáng tạo, triển khai các khóa học giúp nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của các thầy cô, từ đó kiến tạo nên những thế hệ học sinh, sinh viên toàn cầu.

