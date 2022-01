Giáo viên TP.HCM: Nghĩ tới thưởng Tết ai cũng buồn, nhiều nơi không có

Do ảnh hưởng dịch bệnh, thưởng Tết của giáo viên ở TP.HCM năm nay giảm nhiều so với năm ngoái. Nói tới thưởng Tết, ai cũng buồn, nhiều nơi còn không có.

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh tại TP.HCM gần như chỉ học trực tuyến, không tổ chức dạy học buổi 2, bán trú, do đó các trường không có nguồn thu. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập tăng thêm cũng như thưởng dịp Tết của giáo viên, nhân viên các trường.

Không có nguồn thu, thưởng Tết giảm

Cô Trương Thị Đẹp, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Du (quận Gò Vấp), buông tiếng thở dài khi nói về thu nhập tăng thêm và thưởng Tết của giáo viên năm nay.

Theo chia sẻ của cô Đẹp, như mọi năm, học phí THCS thu xong trích lại 40% (do cải cách tiền lương) còn lại 60% làm phí hoạt động của trường, trong đó gồm trả lương giáo viên. Sau khi cân đối chi tiêu, tiết kiệm các nguồn, cuối năm giáo viên nhận khoản thu nhập tăng thêm 15-20 triệu đồng/người.

Tuy nhiên, do năm 2021 gần như toàn bộ thời gian năm học, học sinh học trực tuyến, trường không thu học phí. Điều này làm giảm thu nhập tăng thêm của giáo viên.

“Nguồn thu không có, các trường giảm thu cho nên thu nhập tăng thêm của giáo viên giảm rất nhiều so với các năm trước, đó là điều chắc chắn, giáo viên buồn lắm chứ!”, cô Đẹp nói.

Theo hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Du, khi nguồn thu giảm, thưởng Tết cũng giảm rất nhiều. Mức thưởng Tết mọi năm của trường 3-5 triệu đồng/giáo viên, tùy vị trí và thâm niên công tác. Xưa nay thưởng Tết của giáo viên trung học không cao, giờ lại ảnh hưởng của Covid-19 lại càng “thê thảm”, vẫn điệp khúc cũ là thấp và rất thấp.

“Năm nay chắc chắn là giảm, ví dụ, năm ngoái 5 triệu, năm nay chỉ còn 3 triệu, mà ai năm ngoái được 3 triệu chắc năm nay được một nửa… Tất nhiên, thầy cô ai cũng buồn, nhưng ai cũng hiểu được nguyên nhân do dịch bệnh, học sinh không đi học, không thu học phí nên việc giảm thưởng Tết là đương nhiên”, cô Đẹp chia sẻ.

Học sinh lớp 7, trường THCS Huỳnh Khương Ninh học trên lớp. Ảnh: VTC.

Tại trường THCS Huỳnh Khương Ninh (quận 1), thầy Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết hiện mức thưởng Tết cho từng giáo viên chưa có con số cụ thể, nhưng chắc chắn sẽ giảm nhiều so với mọi năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

“Các khoản về lương vẫn đảm bảo, nhưng thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03 và các khoản khác ảnh hưởng do dịch sẽ giảm rất nhiều. Thầy cô ai cũng hiểu, thông cảm và chia sẻ với trường cũng như ngành giáo dục. Đó là tình hình chung, phải chấp nhận thôi”, thầy Khoa nói.

Không có thưởng Tết

Với bậc mầm non, giáo viên, nhân viên các trường... không dám nghĩ đến chuyện thưởng Tết, bởi gần một năm qua, bậc học này bị “đóng băng”. Nhiều trường, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục phải đóng cửa, giải thể và rất nhiều giáo viên phải chuyển nghề.

Bà N.H.Q., chủ một hệ thống trường mầm non tư thục tại TP.HCM, cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các trường mầm non phải đóng cửa thời gian dài, năm nay, toàn bộ giáo viên nhà trường không có thưởng Tết.

Theo bà Q., thời điểm này, cố gắng duy trì các cơ sở để mong ra Tết được hoạt động trở lại là mừng lắm rồi. Nếu kéo dài thêm, hệ thống càng gặp khó khăn gấp bội.

“Việc không có thưởng Tết cuối năm, tôi sẽ chủ động trao đổi với ban giám hiệu, giáo viên của hệ thống để mong nhận được sự sẻ chia, thông cảm. Bây giờ, nhà trường chỉ mong sớm được mở cửa trường trở lại. Khi đó mọi chế độ như đóng bảo hiểm xã hội, lương cho giáo viên mới có thể tiếp tục, hiện nay tạm ngưng”, bà Q. nói.

Nhiều giáo viên mầm non không có thưởng Tết do cấp học này gần như "đóng băng" cả năm qua. Ảnh minh họa: VTC.

Cô Đoàn Dương, giáo viên một trường mầm non tư thục trên địa bàn TP Thủ Đức, chia sẻ do dịch bệnh phải nghỉ không lương nhiều tháng qua, chuyện thưởng Tết là điều cô và các đồng nghiệp không nghĩ đến.

"Mọi năm, nhà trường thưởng Tết một tháng lương cho giáo viên, nhân viên. Nhưng năm nay, chúng tôi không nghĩ đến chuyện đó, do dịch đã nghỉ mấy tháng không lương rồi. Điều này ai cũng hiểu và thông cảm với các chủ trường. Chúng tôi mong ra Tết, trường được mở cửa lại, được đi làm để có thu nhập bình thường như trước đây", cô Dương nói.

Xưa nay, thưởng Tết của giáo viên vẫn thuộc nhóm thấp, nay lại phải chấp nhận giảm rất nhiều do dịch Covid-19. Nhiều giáo viên chỉ mong trường học được phép mở cửa, các nguồn thu được đảm bảo và thu nhập của giáo viên sẽ tốt hơn.

“Trong năm mới, tôi chỉ mong học sinh đi học lại hết, không bị ngưng, trường có nguồn thu, khi đó, thu nhập và thưởng Tết của thầy cô cũng sẽ lên thôi. Ví dụ không có dịch hoặc dịch không bùng phát mạnh, trường sẽ tổ chức bán trú, giáo viên có thêm công việc làm thêm, có thu nhập mà giờ dạy cũng chất lượng hơn khi học sinh đi học 2 buổi”, cô Trương Thị Đẹp chia sẻ.