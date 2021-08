Giáo viên Mỹ bị buộc phải tiêm vaccine

Chính quyền thành phố New York tuyên bố toàn bộ lao động trong lĩnh vực giáo dục phải tiêm chủng đầy đủ để có thể mở cửa trường học trở lại vào ngày 13/9.

Ngày 23/8, Thị trưởng New York (bang New York, Mỹ) Bill de Blasio tuyên bố người làm việc trong ngành giáo dục, gồm hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên và bảo vệ trường học, đều phải tiêm ít nhất một liều vaccine.

Theo New York Times, họ không thể nộp kết quả xét nghiệm âm tính hàng tuần để được đến trường giảng dạy, làm việc như trước nữa.

Thông báo này nằm trong kế hoạch mở cửa toàn bộ khu học chánh thành phố với hơn 1 triệu học sinh, tăng tỷ lệ tiêm chủng nhằm phục hồi New York sau đại dịch của ông Blasio.

Chính quyền thành phố New York dự định sẽ cho học sinh trở lại trường học, dừng học online vào ngày 13/9 tới. Ảnh: Gothamist.

Khi biến chủng Delta đang hoành hành tại Mỹ, Thị trưởng New York muốn trấn an các cha mẹ và giáo viên rằng trẻ em sẽ được quay lại trường an toàn, không cần học trực tuyến.

Theo thông báo trên, gần 148.000 nhân viên làm việc trong ngành giáo dục tại thành phố New York buộc phải tiêm ít nhất một mũi vaccine trước ngày 27/9.

Nhân viên khu học chánh, doanh nghiệp tư nhân và cơ quan liên bang trên toàn quốc cũng có khả năng phải thực hiện yêu cầu tương tự, khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cấp phép sử dụng vaccine Pfizer cho người trên 16 tuổi vào ngày 23/8.

Vài giờ sau tuyên bố của ông Bill de Blasio, Thống đốc bang New Jersey Phillip D. Murphy nói tất cả công nhân, viên chức tại trường công lập, tư thục và giáo xứ tỏng bang phải tiêm chủng đầy đủ, hoặc ít nhất một mũi trước ngày 18/10 nhằm phòng, chống dịch bệnh.

Giáo viên, nhân viên Sở Giáo dục là nhóm lao động đầu tiên ở thành phố New York có nhiệm vụ phải tiêm chủng đầy đủ.

"Chúng tôi biết điều này sẽ đảm bảo an toàn cho tất cả", ông Bill de Blasio trả lời tại một cuộc họp báo. Ông cho biết các trường học ở thành phố New York có tỷ lệ lây nhiễm cực thấp vào năm ngoái và chính quyền sẽ tiếp tục "duy trì thành công đó".

Các giáo viên không tiêm vaccine, không xét nghiệm Covid-19 thường xuyên sẽ bị đình chỉ giảng dạy không lương. Ảnh: CNN.

Quy định này nhận được sự ủng hộ tích cực của United Federation of Teacher, liên đoàn giáo viên thành phố.

Tháng trước, chính quyền địa phương tuyên bố các giáo viên, nhân viên không tiêm vaccine, xét nghiệm Covid-19 thường xuyên sẽ bị đình chỉ giảng dạy mà không được trả lương. Nhiều ý kiến cho rằng các biện pháp xử lý tương tự nên được áp dụng với quy định mới.

Trước đó, Thị trưởng New York khẳng định học sinh sẽ trở lại lớp học vào ngày 13/9. Tuy nhiên, thành phố vẫn chưa công bố biện pháp sàng lọc hay cách ly những trường hợp lây nhiễm, dù chỉ còn 3 tuần nữa là tới ngày mở cửa trường học.

Theo New York Times, các nhà chức trách cho biết hơn 63% nhân viên Sở Giáo dục đã tiêm chủng, khoảng 75% lao động lĩnh vực giáo dục sống ở thành phố đã tiêm ít nhất một liều vaccine.