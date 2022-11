Giáo viên Mỹ bị bắt sau khi cho trẻ tiếp xúc với chất kích thích

Cảnh sát Texas (Mỹ) đã bắt giữ giáo viên mầm non Anisah Burks sau khi người này cung cấp THC (thành phần có trong cần sa), khiến 4 đứa trẻ phải nhập viện vào dịp Halloween.

Trường Primrose School of Prosper - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Dallasnews.

Theo NBC News, Anisah Burks (35 tuổi) là giáo viên mầm non tại Primrose School of Prosper. Người này bị cáo buộc với tội danh gây thương tích cho 4 đứa trẻ và tàng trữ chất gây nghiện. Cô Burks hiện không có người bào chữa do không đủ điều kiện được chỉ định luật sư.

Người phát ngôn của Sở Cảnh sát Prosper cho biết họ sẽ không tiết lộ tuổi của những đứa trẻ có liên quan. Cảnh sát đang điều tra cách mà chúng tiếp xúc với THC, liều lượng tiếp xúc hiện chưa được xác định. Theo luật tiểu bang, việc sử dụng cần sa để giải trí là bất hợp pháp ở Texas.

Nhà trường đã gọi 911 và sơ tán tất cả học sinh sau khi quan sát các triệu chứng của trẻ. Các nhân viên y tế khẩn cấp đã đưa 3 em bé đến bệnh viện khi chúng xuất hiện các triệu chứng bất thường. Một em được cha mẹ đưa đến bệnh viện sau khi được đón từ trường. Hiện tại, cả 4 đứa trẻ đều được xuất viện.

Nhà trường đã tiến hành kiểm tra lý lịch đối với tất cả giáo viên và nhân viên - bao gồm cả cô Burks. Cô này bị chấm dứt hợp đồng làm việc ngay sau khi vụ việc xảy ra.

Trước đó, một số vụ việc tương tự xảy ra, trẻ em phải nhập viện sau khi ăn thức ăn tẩm THC.

Tháng 10/2022, một bà mẹ tại Virginia bị buộc tội giết người sau khi con trai 4 tuổi của cô chết sau hai ngày ăn lượng lớn kẹo cao su THC.

Năm 2020, ít nhất 2 trẻ em (11 tuổi và 5 tuổi) phải nhập viện sau khi ăn kẹo có tẩm THC từ một cửa hàng thực phẩm ở Utah (Mỹ).

Trước đó, năm 2019, một phụ huynh bị bắt với cáo buộc gây nguy hiểm cho trẻ sau khi con trai 5 tuổi của cô đem kẹo cao su tẩm THC đến trường Tiểu học Cleveland khiến 9 học sinh phải nhập viện.

Vào năm 2018, ít nhất 5 học sinh cấp 2 ở Florida được đưa đến bệnh viện sau khi ăn kẹo cao su tẩm cần sa do một cậu bé 12 tuổi cung cấp.

Các chuyên gia y tế cho biết năm 2015, cái chết của bé trai 11 tháng tuổi đánh dấu ca tử vong ở trẻ em đầu tiên có liên quan đến cần sa, dù sau đó, em bé này được thông báo chết vì viêm cơ tim và các bệnh khác.

Các chuyên gia đặt câu hỏi liệu cần sa có gây ra cái chết hay không. Tổ chức Poison Control nhận định các tác dụng phụ nghiêm trọng, đôi khi đe dọa đến tính mạng có thể xảy ra ở trẻ em tiêu thụ cần sa. Trẻ em cần tránh xa các chất này.