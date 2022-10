Giáo viên mong sớm tăng lương và tăng phụ cấp ưu đãi lên 100%

Bên cạnh hy vọng tăng lương cơ sở ngay từ 1/12023, nhiều giáo viên mầm non mong mỏi được tăng phụ cấp ưu đãi lên 100% hoặc tối thiểu là 70% ngang mức phụ cấp cũ của y tế cơ sở.

Với mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức đang áp dụng là 1.490.000 đồng/tháng, đối tượng giáo viên mầm non có lương thấp nhất là 3.129.000 đồng và cao nhất là 9.506.000 đồng.

Giáo viên các trường công lập có thêm một số loại phụ cấp khác như phụ cấp ưu đãi theo nghề, thâm niên... Tuy nhiên, theo cô Hoàng Mai (Vĩnh Phúc), không phải ai cũng được hưởng những khoản này. Là giáo viên mới ra trường, lương chỉ hơn 3 triệu đồng, cô Mai phải kinh doanh thêm mặt hàng quần áo trẻ em trên mạng xã hội để kiếm thêm thu nhập.

Bán hàng online để kiếm thêm thu nhập

“Công việc của giáo viên mầm non ngày nào cũng vậy, sáng dậy thật sớm để đón các con, trưa các con ngủ say cô mới được ăn trưa. Có những trẻ mới đi học đòi ôm, đòi bế ngủ là gần như không được nghỉ tay. Lương giáo viên mầm non lại thấp, với mức 3 triệu đồng/tháng, tôi không thể phụ giúp được gia đình việc gì. Tài sản lớn nhất là chiếc xe máy, điện thoại, máy tính", cô Mai nói.

Nhiều giáo viên mầm non mong mỏi tăng phụ cấp nghề lên 100%. Ảnh: Lao Động.

Công việc áp lực, cô giáo trẻ vẫn phải bươn chải, kinh doanh online để kiếm đồng ra đồng vào cho cuộc sống bớt khó khăn.

"Ngoài thời gian lên lớp, tôi tìm nguồn hàng quần áo trẻ em và đăng bán trên trang cá nhân. Nhiều khi mệt, nản nhưng vẫn phải cố gắng. May sao, đồng nghiệp, gia đình, phụ huynh quen biết nên mua ủng hộ, dần dần có thêm nhiều khách. Nguồn thu này cũng giúp tôi trang trải cuộc sống, giúp đỡ bố mẹ", cô Mai bộc bạch.

Cô giáo mầm non này cho biết, bản thân đã từng có suy nghĩ bỏ nghề để đi làm công nhân có thu nhập cao hơn. Nhưng vì tiếc công ăn học, cô đành cố bám nghề.

“Với tình trạng lấy nghề phụ nuôi nghề chính như bây giờ, tôi không biết mình còn cố duy trì được bao lâu nữa. Tôi rất mong Nhà nước, ngành giáo dục có thêm nhiều chính sách cho chúng tôi. Trước mắt là tăng lương cơ sở từ 1/1/2023, sau đó là tăng phụ cấp nghề và tiến tới cải cách tiền lương", cô Mai hy vọng.

Mong mỏi tăng phụ cấp nghề lên 100%

Theo nhiều người, hệ số lương của giáo viên mầm non đang thấp nhất, thấp hơn bậc tiểu học và THCS trong khi khối lượng công việc, mức độ áp lực không hề thấp hơn.

Bên cạnh hy vọng sớm tăng lương cơ sở từ 1/1/2023, cô Hà Thu, giáo viên trường Mầm non Nghĩa Hồ (Bắc Giang), mong mỏi tăng hệ số lương. Cô Thu cho rằng giáo viên mầm non vô cùng vất vả nên cần có chế độ đãi ngộ xứng đáng hơn.

"Quá nhiều người bỏ nghề vì lương thấp không đủ sống. Một số tiếc công sức học tập và tiền bạc đã bỏ ra nên cố theo nghề và mong có một tương lai tốt hơn. Nhưng đến hiện tại, lương cũng không thấm vào đâu. Chúng tôi mong mỏi tăng hệ số lương của giáo viên mầm non, ít nhất bằng bậc tiểu học và THCS. Điều này sẽ tạo động lực, động viên giáo viên tiếp tục công việc của mình, tận tâm vì học sinh", cô Thu nói.

Đồng quan điểm, cô Nguyễn Thủy, giáo viên trường Mầm non Yên Dương (Vĩnh Phúc), cho rằng cần sớm tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên mầm non.

"Nguyên nhân nhiều giáo viên bỏ việc là lương thấp không sai. Tôi biết đất nước ta phải trải qua 3 năm gồng mình chống dịch nên nền kinh tế gặp không ít khó khăn. Nhưng chúng tôi cũng rất vất vả khi mức lương giáo viên trong 3 năm qua không thay đổi. Chúng tôi hy vọng được tăng phụ cấp nghề lên 100% hoặc tối thiểu là 70% ngang mức phụ cấp cũ của y tế cơ sở. Đó là một giải pháp để giữ chân giáo viên ở lại với nghề, cũng là động lực giúp chúng tôi nỗ lực cống hiến", cô Thủy nói.