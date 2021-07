Giáo viên Cần Thơ tham gia chấm thi được tổ chức nơi ăn nghỉ

Nhằm bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên và nhân viên, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong công tác tổ chức chấm thi.

Sau ghi thành phố ghi nhận có ca lây nhiễm Covid-19 đầu tiên trong cộng động, ngành giáo dục Cần Thơ đã chỉ đạo xây dựng các biện pháp phòng chống dịch trong tổ chức chấm thi phù hợp tình hình.

Ông Nguyễn Phúc Tăng - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Sở đã phối hợp ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các nhân sự tham gia khâu chấm thi. Đồng thời để đảm bảo giãn cách an toàn trong khu vực chấm thi, Sở bố trí 6 phòng chấm thi thay vì 4 phòng như mọi năm.

Khu vực nhà ở cho cán bộ giáo viên tham gia chấm thi tại Trường THPT Trần Đại Nghĩa (quận Cái Răng).

Bên cạnh đó, Sở cũng phối hợp ngành y tế bố trí nhân viên y tế trong khu vực chấm thi theo dõi sức khoẻ, đo thân nhiệt cho các cán bộ tham gia; Tổ chức phun khử khuẩn, vệ sinh toàn bộ khu vực chấm thi sau mỗi ngày làm việc.

Ngoài ra, tham gia công tác chấm thi năm nay, tất cả nhân sự được bố trí ăn ngủ tại khu vực chấm thi, hạn chế ra khỏi khu vực chấm thi khi không cần thiết. Cán bộ thực hiện nhiệm vụ yêu cầu thực hiện 5K theo quy định của ngành y tế, đặc biệt là luôn đeo khẩu trang trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Ông Lâm Nhựt Nam, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Đại Nghĩa (quận Cái Răng), kiêm phó trưởng ban chấm thi chia sẻ: Năm nay cán bộ giáo viên tham gia chấm thi được tổ chức xét nghiệm Covid-19, được ngành giáo dục tổ chức nơi ăn nghỉ và chỗ ở nên an tâm thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo công tác chấm thi an toàn, an tâm và trung thực, khách quan.

Thầy Đặng Minh Vương, một cán bộ tham gia chấm thi chia sẻ: Trước tình hình dịch bệnh phức tạp và thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, ngành giáo dục đã quan tâm, hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho giáo viên tham gia chấm thi như xét nghiệm Covid-19 trước khi chấm,tổ chức chổ ăn ở cho giáo viên nên tôi rất an tâm và sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo ông Nguyễn Phúc Tăng, Sở yêu cầu thầy cô tham gia công tác chấm thi phải đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác, công bằng, trân trọng những ý tưởng, những cách thể hiện của học sinh, "đãi cát tìm vàng".

Nghiên cứu kỹ hướng dẫn chấm, tập trung bàn bạc, thảo luận để đi đến thống nhất trong tập thể hướng dẫn chấm, đáp án, thang điểm. Tuân thủ tuyệt đối các thống nhất của tập thể.

Nắm vững quy trình chấm thi 2 vòng độc lập để thực hiện đúng, đủ các yêu cầu của Quy chế thi. Cộng đồng trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, trong hỗ trợ, giám sát lẫn nhau (bài rớt, sót quy trình...)

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo mật để tự giác thực hiện trong suốt quá trình chấm thi, không để lộ lọt thông tin của Ban Chấm thi.

Tuân thủ nội quy chấm thi (giờ giấc đảm bảo, mang bảng tên khi vào khu vực chấm thi, tuân thủ giờ làm việc, giờ nghỉ ngơi), đặc biệt tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid 19 (khẩu trang, đo thân nhiệt, sát trùng tay, đảm bảo giãn cách).