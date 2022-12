Giao thừa năm mới không chỉ chờ đếm ngược, xem pháo hoa

Bạn nên thử rủ gia đình chơi board game hoặc xem chung một bộ phim yêu thích trước khoảnh khắc chuyển giao năm cũ - năm mới.

Đêm giao thừa là thời điểm ý nghĩa với nhiều người. Việc dành thời gian cùng người thân, bạn bè trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ - năm mới luôn khiến họ hào hứng, trông mong.

Dịp này, nếu bạn chưa có kế hoạch gì cho đêm 31/12 ngoài countdown, hãy tham khảo một số hoạt động sau. Chúng sẽ dễ dàng giúp bạn và những người thân yêu tận hưởng niềm vui trước khi bước sang năm 2023, theo fabhotels.

Làm bảng tổng kết năm

Liệt kê những gì đã hoàn thành trong 12 tháng là thói quen dễ gặp của bất kỳ ai. Năm nay, hãy thử đổi mới bằng cách rủ gia đình hoặc bạn bè thân thiết tham gia cùng mình.

Bạn chỉ cần một bề mặt đủ lớn để các thành viên viết lên, chẳng hạn trên bàn hoặc dùng bảng trắng. Nếu không gian hạn chế, mọi người có thể ghi chú bằng giấy note và dán lên bảng ghi chú của gia đình.

Bên cạnh những dòng chữ, hãy khuyến khích người thân đính kèm vài bức ảnh nhắc về sự kiện đã qua. Nhờ đó, cả nhà dễ dàng ôn lại kỷ niệm, thắt chặt tình cảm sau một năm bận rộn.

Tổ chức chơi board game

Trò chơi tập thể này luôn là điểm nhấn của những cuộc hội họp. Trước khoảnh khắc giao thừa, bạn nên rủ mọi người cùng tham gia vài trận ma sói, đánh bài UNO, cờ tỷ phú hoặc bất kỳ trò yêu thích nào.

Tiếng cười luôn là yếu tố không thể thiếu trong các ván game. Dù đã thuần thục cách chơi hay chưa, cá nhân dễ dàng nhận được sự hỗ trợ từ thành viên khác. Nhờ đó, niềm vui khi quây quần, đón năm mới bên gia đình, bạn thân sẽ trọn vẹn hơn.

Vài ván UNO sẽ thắt chặt tình cảm gia đình, bạn bè dịp cuối năm. Ảnh: Mikhail Nilov/Pexels.

Làm tiệc BBQ đêm

Đã bao giờ bạn trải nghiệm cảm giác quây quần bên bếp lửa, thưởng thức món ngon và xem pháo hoa giao thừa?

Hãy sắm một bếp nướng cùng vài kg than chất lượng cao để mở tiệc BBQ trên sân thượng. Bạn có thể sử dụng nhiều loại protein, chẳng hạn như chân hoặc ức gà, thịt cừu hoặc thịt lợn. Nếu bạn là người ăn chay, thì ớt chuông, hành tây, cà chua và khoai tây sẽ tạo nên những xiên nướng ngon lành.

Thi hát karaoke

Karaoke với người thân thiết là một trong những ý tưởng hay nhất cho bữa tiệc mừng năm mới tại nhà.

Bạn hoàn toàn không cần gì cho việc này ngoài một dàn máy karaoke. Nếu thích sáng tạo, gia chủ có thể xây dựng buổi họp mặt theo format chương trình tìm kiếm tài năng với giám khảo “cây nhà lá vườn”.

Cùng bạn bè xem phim đêm là trải nghiệm thú vị trước khoảnh khắc giao thừa. Ảnh: Ron Lach/Pexels.

Tổ chức buổi xem chung

Không gì ấm cúng hơn việc được cùng gia đình xem những bộ phim hoặc series yêu thích. Tất cả những gì bạn cần là bỏng ngô, một ít đồ uống, chiếc TV lớn với hệ thống âm thanh tốt. Nếu muốn thử cảm giác vintage, một chiếc máy chiếu size nhỏ sẽ là trợ thủ đắc lực cho bạn.

Đâu là nội dung phù hợp cho dịp giao thừa? Thực tế, bạn và mọi người có thể chọn bất kỳ tác phẩm điện ảnh nào.

Tuy nhiên, nhằm tận hưởng triệt để không khí Giáng sinh, hãy chọn Home Alone hoặc Holidate. Trong trường hợp muốn dành thời gian cho các series, F.R.I.E.N.D.S hoặc How I met your mother chắc chắn là những lựa chọn thú vị.