Giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất kẹt cứng chiều cuối năm

Ngày hôm nay mật độ giao thông đông hơn ngày thường khá nhiều. Một số tuyến đường đi qua khi vực sân bay bị kẹt xe do đông đúc. Tuy nhiên so với năm ngoái thì tình trạng năm nay khá vắng hơn”, một cán bộ CSGT Tân Sơn Nhất (PC08, Công an TP.HCM) làm nhiệm vụ tại khu vực sân bay chia sẻ.