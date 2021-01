Avi Loeb, Trưởng khoa Thiên văn Đại học Harvard cho rằng một vật thể bay ngang qua Trái Đất năm 2017 là rác của người ngoài hành tinh.

Trong cuốn sách sắp phát hành có tên Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth (tạm dịch: Người ngoài hành tinh - dấu hiệu đầu tiên của sự sống thông minh ngoài Trái Đất), Giáo sư Loeb tin rằng một vật thể từng bay qua Trái Đất là rác thải của người ngoài hành tinh.

Các nhà khoa học tại một đài quan sát ở Hawaii (Mỹ) đã phát hiện “vật thể bay vút qua Hệ Mặt Trời, di chuyển nhanh đến mức chúng chỉ có thể đến từ ngôi sao khác”. Giáo sư Loeb cho rằng vật thể này di chuyển về phía Hệ Mặt Trời từ hướng của sao Vega, cách chúng ta 25 năm ánh sáng vào ngày 6/9/2017.

Ảnh mô phỏng hình dạng của 'Oumuamua, được phát hiện vào năm 2017. Ảnh: Reuters.

Theo New York Post, quỹ đạo đã đưa vật thể này đến rất gần Mặt Trời vào 9/9/2017. Đến cuối tháng 9, nó di chuyển với tốc độ gần 95.000 km/h qua quỹ đạo của Kim tinh.

Ngày 7/10/2017, vật thể bay ngang qua Trái Đất trước khi “di chuyển nhanh về phía chòm sao Pegasus rồi chìm trong bóng tối”, Loeb ghi trong sách. Hướng đi của vật thể bị lệch so với tính toán của các nhà khoa học. Nói cách khác, có thể nó đã bị đẩy bởi một lực ngoài trọng lực Mặt Trời.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đặt tên cho vật thể là 1I/2017 U1 'Oumuamua (trong tiếng Hawaii, oumuamua nghĩa là “người đưa tin xa đến trước”).

“Đây là vật thể đầu tiên được xác định từ một ngôi sao khác bay đến Hệ Mặt Trời”, NASA mô tả vật thể có hình điếu xì gà, màu hơi đỏ và dài khoảng 100 m.

Các nhà khoa học ban đầu cho rằng vật thể là sao chổi, nhưng Loeb khẳng định đó là “công nghệ bị vứt bỏ của một nền văn minh ngoài hành tinh”. Kích thước, cách phản chiếu ánh sáng và tốc độ di chuyển kỳ lạ của vật thể khiến giáo sư đưa ra kết luận trên.

Dù chưa thể kết luận mục đích, Loeb suy đoán rằng vật thể là thiết bị điều hướng trong không gian. Để nghiên cứu kỹ hơn, cách duy nhất là tìm kiếm “thùng rác” của vật thể.

Giáo sư Loeb (ngoài cùng bên phải) cho rằng vật thể này là rác của người ngoài hành tinh. Ảnh: Reuters.

“Có lời giải thích khả thi: vật thể này là một phần của công nghệ tiên tiến, được tạo ra từ nền văn minh của các hành tinh xa xôi”, theo nhà xuất bản Houghton Mifflin Harcourt.

Thomas Zurbuchen, Phó ban Quản lý Sứ mệnh Khoa học của NASA, cho biết đây là bằng chứng đầu tiên về sự tồn tại của vật thể liên sao (interstellar).

“Khám phá mang tính lịch sử này mở ra cơ hội nghiên cứu sự hình thành của các ‘Hệ Mặt Trời’ tương tự chúng ta”, Zurbuchen nhận định.

Theo Giáo sư Loeb, cách tốt nhất để nghiên cứu thêm về ‘Oumuamua là xác định vị trí của những vật thể tương tự, sử dụng các hệ thống tân tiến trong tương lai với độ nhạy cao hơn.

Tất nhiên, không phải ai trong giới khoa học cũng đồng tình với giả thuyết của Loeb. Tháng 7/2019, nhóm nghiên cứu về ‘Oumuamua của Viện Khoa học Không gian Quốc tế khẳng định “không tìm thấy bằng chứng thuyết phục ủng hộ giả thuyết về người ngoài hành tinh liên quan đến ‘Oumuamua”.

Hình ảnh của 'Oumuamua (trong hình tròn màu xanh) chụp từ kính thiên văn, xung quanh là vệt sáng của những ngôi sao khác. Ảnh: ESO.

Một số nhà khoa học cho rằng gia tốc kỳ lạ của vật thể là do hydro đóng băng trên bề mặt chuyển thành khí, đẩy vật thể lao nhanh như sao chổi. Dù vậy, Loeb vẫn cho rằng giả thuyết của ông là đúng bởi "băng hydro di chuyển giữa các vì sao trong không gian sẽ bốc hơi từ rất lâu trước khi đến Hệ Mặt Trời của chúng ta".

Trong buổi giới thiệu sách của Loeb, Anne Wojcicki, CEO hãng sinh học 23andMe cho rằng đây là dấu hiệu của sự sống ngoài Trái Đất, kêu gọi nghiên cứu thêm. Trong khi đó, Publishers Weekly đánh giá cuốn sách này chứa “tuyên bố gây tranh cãi”, Business Insider đưa tin.