Giáo dục giới tính ở nơi có tỷ lệ trẻ vị thành niên mang thai thấp

Giáo dục giới tính là chương trình học bắt buộc ở New Zealand và được áp dụng từ năm 1999. Chương trình được bắt đầu từ lớp 1, cho phép học sinh tìm hiểu về về tình bạn, gia đình và sự tôn trọng lẫn nhau. Đến lớp 10, hầu hết học sinh được dạy về sức khỏe sinh sản và tình dục, trong đó có vấn đề quan hệ tình dục an toàn và biện pháp tránh thai. Theo New Zealand Herald, hiện trường học các cấp trên cả nước đang áp dụng những bài giảng phù hợp với độ tuổi và tâm lý học sinh. Ảnh: Pinterest.