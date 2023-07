Giao cơ quan điều tra vụ nhân viên bánh mỳ Nguyên Sinh đánh khách hàng

Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đã giao đội ĐTTH tiếp nhận hồ sơ để xác minh, giải quyết vụ việc khách hàng tố cáo bị nhân viên cửa hàng bánh mỳ Nguyên Sinh hành hung.

Theo thông tin ban đầu, trên trang Facebook cá nhân, chị N.K.A. viết nội dung sự việc xảy ra tại cửa hàng bánh mỳ Nguyên Sinh ở phố Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, đại ý: 18h ngày 30/6, chị A. cùng mẹ, em trai đến quán bánh mỳ Nguyên Sinh ăn tối. Chị A. có mang theo lon nước dừa vào quán. Khi bị nhắc nhở không được mang nước ở ngoài vào, chị A. đã cất đi và xin lỗi. Tuy nhiên, các nhân viên của quán vẫn tiếp tục bình luận, chỉ trích "người mang đồ ăn, đồ uống ngoài vào là vô văn hóa".

Cảm thấy bị xúc phạm, nên chị A. cùng mẹ và em trai quyết định không ăn nữa và ra về, đồng thời góp ý lại phía nhân viên, dẫn đến 2 bên xảy ra cự cãi.

Lúc này, chị A. và em trai bị 2 nhân viên quán bánh mỳ Nguyên Sinh lao vào hành hung. Các vị khách này sau đó làm đơn trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận thông tin ban đầu, Công an phường Hàng Trống lập hồ sơ, mời các bên liên quan đến làm việc. Tiếp đó, Công an phường Hàng Trống củng cố hồ sơ, báo cáo đề xuất chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm phân công CQĐT phối hợp giải quyết.

“Một mặt thu thập tài liệu, nhân chứng, ghi lời khai của phía nhân viên cửa hàng bánh mỳ Nguyên Sinh, CQĐT sẽ hướng dẫn chị A. đi khám thương để giám định tỷ lệ thương tích. Đây sẽ là một trong những căn cứ để CQĐT đưa ra hình thức xử lý vụ việc theo quy định pháp luật”, đại tá Hà Mạnh Hùng nêu rõ và thông tin trước mắt, cơ quan công an yêu cầu nhân viên cửa hàng bánh mỳ Nguyên Sinh xin lỗi về thái độ, hành vi của mình đối với khách hàng.