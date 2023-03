Gianni Infantino làm chủ tịch FIFA thêm 4 năm

Infantino là ứng cử viên duy nhất trong cuộc bầu cử vị trí chủ tịch FIFA ở Đại hội FIFA lần thứ 73. Đại diện của 211 liên đoàn thành viên trực thuộc Liên đoàn Bóng đá Thế giới đã dành sự tín nhiệm tuyệt đối cho Infantino.

"Tôi yêu tất cả các bạn", Infantino phát biểu khi tái đắc cử vị trí quyền lực nhất của FIFA.

Giai đoạn 2023-2027 là nhiệm kỳ thứ 3 Infantino giữ ghế chủ tịch FIFA. Trước đó, ông tiếp quản "ghế nóng" của cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới sau khi Sepp Blatter dính bê bối. Theo quy định của FIFA, một người chỉ làm tối đa 3 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ kéo dài 4 năm.

Infantino tuyên bố FIFA sẽ có lợi nhuận 11 tỷ USD tính từ mốc hiện tại cho đến hết năm 2026. 4 năm qua, lợi nhuận của FIFA là 7,5 tỷ USD .

Những năm qua, Infantino thực hiện nhiều cải cách cho FIFA. Ông ký quyết định tăng số đội tham dự World Cup từ 32 lên 48 kể từ giải đấu năm 2026. Infantino cũng trực tiếp tác động để tăng số đội tham dự và cải thiện tiền thưởng ở sân chơi World Cup nữ.

Gần nhất, Infantino điều chỉnh FIFA Club World Cup (giải vô địch thế giới các CLB), tăng số đội tham dự từ 7 lên 32. Ở triều đại Infantino, FIFA tiên phong trong việc áp dụng VAR (World Cup 2018) và công nghệ bắt việt vị tự động (World Cup 2022).

Chủ tịch FIFA được khen là người tạo nên những bước ngoặt cho bóng đá song cũng hứng không ít chỉ trích. Trong số đó, việc Infantino trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar khiến ông bị chỉ trích dữ dội.

