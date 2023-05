Giành HCĐ SEA Games, U22 Việt Nam được thưởng 800 triệu đồng

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng cho đội U22 Việt Nam sau chiến thắng 3-1 trước Myanmar ở trận tranh HCĐ SEA Games 32 hôm 16/5.

U22 Việt Nam khép lại SEA Games bằng chiến thắng. Ảnh: Y Kiện.

VFF thông báo thưởng 800 triệu đồng cho đội tuyển U22 Việt Nam với thành tích giành huy chương đồng SEA Games 32. Số tiền này chưa bao gồm khoản thưởng theo quy định của thể thao Việt Nam khi giành huy chương SEA Games 32.

Theo nghị định 152 quy định về một số chế độ đối với VĐV và HLV thể thao, người giành HCV SEA Games sẽ nhận được 45 triệu đồng tiền thưởng, với HCB là mức thưởng 25 triệu đồng và HCĐ nằm ở mức 20 triệu đồng. Nếu VĐV phá kỷ lục SEA Games sẽ nhận thêm phần thưởng 20 triệu đồng.

Đội bóng của HLV Philippe Troussier nhận số tiền thưởng khiêm tốn so với U23 Việt Nam ở SEA Games 31. Năm ngoái, tập thể do HLV Park Hang-seo dẫn dắt nhận khoảng 3,4 tỷ đồng tiền thưởng cho việc bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games ở kỳ đại hội trên quê nhà. Tuy nhiên, số tiền thưởng kể trên vẫn kém so với tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 32.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung được VFF thưởng hơn 3,6 tỷ đồng cho tấm HCV thứ tư liên tiếp tại SEA Games 32. Số tiền này khả năng cao còn tăng lên trong thời gian tới, nhờ các nhà tài trợ và mạnh thường quân bên ngoài. Đây là phần thưởng xứng đáng cho các cô gái của bóng đá nữ Việt Nam sau khi đi vào lịch sử.

Với tấm huy chương vàng giành được tối 15/5, đội tuyển nữ Việt Nam 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games. Chưa có đội bóng nào làm được như vậy ở môn bóng đá nữ đại hội thể thao khu vực.