Giảng viên Trung Quốc khuyên sinh viên hãy 'lấy Tây'

Trong buổi thỉnh giảng cho các học sinh tại trường cấp 3 Lujiang, các quan điểm của Chen Hongyou, phó giáo sư của Đại học Sư phạm Hợp Phì ở tỉnh An Huy (miền Đông Trung Quốc), đưa ra đã bị phản đối kịch liệt.

Theo đó, khi giải thích về tầm quan trọng của việc học, ông đã cho rằng đạt điểm cao là cách để lai tạo với người nước ngoài và bước vào giới thượng lưu. Không chỉ vậy, Chen còn nhấn mạnh “học là để kiếm tiền”.

Buổi nói chuyện có khoảng 1.000 học sinh lớp 12 và giáo viên tham dự vào ngày 18/2, SCMP đưa tin.

Phần lớn bài phát biểu của Chen không được ghi âm, nhưng những em có mặt tại hội trường đều thuật lại với nội dung gần như tương đồng: “Thầy nói những người có thành tích tốt nên kết hôn với người ngoại quốc để tạo ra thế hệ sau ưu tú hơn”.

Ngoài ra, bài giảng còn kèm theo những lời nói biệt giới tính.

Chen Hongyou đã bị đình chỉ công tác sau bài nói chuyện của mình trong khi chờ cơ quan chức năng điều tra. Ảnh: The Paper.

“Nếu một học sinh được nhận vào trường đại học ở Hợp Phì. Chàng trai đó có thể tùy ý chọn một trong số các cô gái ở tỉnh An Huy. Nếu trúng tuyển Đại học Thanh Hoa và Bắc Kinh, các em sẽ cưới được bất kỳ ai ở Trung Quốc. Còn nếu đậu một trường tại nước ngoài, em có thể chọn tất cả phụ nữ trên thế giới”, Chen nói.

Sau đó, Chen đã bị đình chỉ công tác để chờ cơ quan giáo dục địa phương điều tra.

Vị học giả này cũng khoe bức ảnh chụp cùng một số ông trùm kinh doanh Trung Quốc trong bữa tiệc tối trên bản trình chiếu để chứng minh quan điểm “học là để kiếm tiền”.

Không đồng tình trước ý kiến của phó giáo sư Đại học Sư phạm Hợp Phì, một nam sinh đã lên sân khấu và giật micro để phản bác. Đoạn video ghi lại cảnh này đã lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông xứ Trung.

“Ông ấy không thấy gì ngoài tiền. Ông có một thái độ nô lệ đối với những thứ sính ngoại”, chàng trai nói trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của các bạn học.

Theo lời của một giáo viên, nam sinh này có học lực khá tốt và xếp hạng thứ 3 trong lớp.

“Những lời của cậu ấy còn đáng khích lệ hơn nhiều so với trò đùa thô tục của vị giáo sư kia. Tôi thấy đây là câu động viên hay nhất”, một học sinh đã quay lại và đăng tải cuộc trò chuyện lên mạng.

Sau khi bị chỉ trích, Chen vẫn tiếp tục bài phát biểu của mình mặc dù phần đông người tham sự đã rời đi để phản đối.

Theo chú thích trong hồ sơ lý lịch của Chen trên trang web trường đại học, hiện đã bị xóa, ông là chuyên gia xuất sắc về đào tạo giáo viên trung học cơ sở và tiểu học tỉnh An Huy, đồng thời kiêm cố vấn cho một số cơ sở giáo dục khác.

