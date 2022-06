Giáng chức, điều chuyển công tác đại úy công an hành hung phụ nữ

Công an tỉnh Bình Dương đã có quyết định kỷ luật đối với đại úy Trần Xuân Phương, người trước đó bị tố có hành vi hành hung phụ nữ.

Theo quyết định kỷ luật, đại úy Trần Xuân Phương, Đội phó thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh Bình Dương, bị giáng chức, điều chuyển công tác.

Quyết định này được đưa ra sau khi Công an tỉnh Bình Dương họp kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với cán bộ này. Công an tỉnh Bình Dương xác định đại úy Phương liên quan trực tiếp đến vụ xô xát, vi phạm quy định ngành công an. Cán bộ này sau đó nhận thức hành vi của mình là không chuẩn mực, đã đến nhà nạn nhân để xin lỗi.

Trước đó, ngày 11/4, chị N.T.A.H. (33 tuổi, ngụ Bình Dương) cùng gia đình đi ôtô về nhà. Khi vừa vào con hẻm ở phường An Thạnh, TP Thuận An, xe của chị H. bị ôtô khác đậu chắn lối đi.

Lúc này, chị H. đi tìm chủ xe để nhờ di chuyển thì xảy ra mâu thuẫn với một số người đang ăn nhậu. Trong lúc cự cãi, đại úy Phương cùng nhóm người lao vào hành hung chị H. Vụ việc được camera hành trình ôtô ghi lại.