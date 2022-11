Giáng cấp hàm cảnh sát giao thông đánh người vi phạm

Thượng úy CSGT Nguyễn Hoàng Công Minh bị giáng cấp hàm vì đánh người vi phạm ở Long An.

Cảnh sát ở Long An đánh người vi phạm giao thông Khi người điều khiển xe máy bỏ chạy, một chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự của huyện Tân Trụ (Long An) đã dùng dùi cui đánh người vi phạm.

Chiều 1/11, Công an tỉnh Long An quyết định kỷ luật giáng cấp hàm từ thượng úy xuống trung úy đối với ông Nguyễn Hoàng Công Minh. Cảnh sát giao thông này bị kỷ luật vì trực tiếp đánh người vi phạm trên tỉnh lộ 833, đoạn qua xã Tân Bình, huyện Tân Trụ.

Nói với Zing, đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết tổ tuần tra giao thông của Công an huyện Tân Trụ ngày 31/10 có 3 người. Hai thành viên còn lại bị kỷ luật khiển trách.

Ngoài việc bị kỷ luật, 3 người trong tổ tuần tra còn bị Công an Long An điều chuyển ra khỏi lực lượng cảnh sát giao thông.

Chiều 31/10, mạng xã hội lan truyền clip 2 người mặc sắc phục cảnh sát giao thông ngồi trên môtô rượt đuổi người chạy xe máy. Khi người vi phạm dừng lại, cảnh sát ngồi sau nhảy xuống đánh túi bụi vào người chạy xe máy.

Lãnh đạo Công an huyện Tân Trụ khẳng định hành vi ứng xử của viên cảnh sát giao thông trong clip là sai. Tuy nhiên, người vi phạm cũng có lỗi là không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, lạng lách, đánh võng, xe không kính chiếu hậu, không mang giấy tờ.

Làm việc với cảnh sát giao thông Công an huyện Tân Trụ, người vi phạm đã nhận sai.