Giận dữ khi con cái xem hình ảnh khiêu dâm là sai lầm

Nếu mất bình tĩnh khi phát hiện con cái tiếp xúc nội dung người lớn, cha mẹ sẽ càng khiến chúng thêm tủi hổ, trốn tránh và tổn thương.

Tối 13/3, chị Hồng Nhung, vợ nghệ sĩ Xuân Bắc, đã đăng bài cảnh báo trên mạng xã hội sau khi phát hiện con trai 13 tuổi của mình tham gia một số hội nhóm chia sẻ hình ảnh khiêu dâm.



Chị cũng kêu gọi các bậc phụ huynh nên kiểm tra điện thoại của con như mình.

Thực tế, đây là phản ứng phổ biến của nhiều bậc phụ huynh khi lần đầu phát hiện con tiếp xúc với nội dung người lớn.

Elizabeth Schroeder, Giám đốc điều hành của Answer, một tổ chức giáo dục giới tính quốc gia có trụ sở tại Đại học Rutgers (bang New Jersey, Mỹ), cho biết nhiều người đã không nén được cơn giận dữ khi phát hiện con cái xem nội dung khiêu dâm.

Theo New York Times, bà Schroeder khẳng định: “Một lúc nào đó, con bạn sẽ xem phim người lớn. Đó là điều không thể tránh khỏi”. Ảnh: Getty.

Họ có thể tự hỏi rằng con cái gặp vấn đề gì, hoặc liệu nội dung nhạy cảm có gây thương tổn chúng mãi mãi. Song, bà Schroeder khẳng định không có giả định nào là đúng. Chính phản ứng của cha mẹ mới đem lại tác hại và nỗi tủi hổ lớn đối với con trẻ.

“Nếu mất bình tĩnh, hoảng loạn và phát điên, chúng ta đang đưa ra một thông điệp rất chủ đích tới trẻ em”, bà chia sẻ, bao gồm việc khiến trẻ em ngại trao đổi với cha mẹ về chủ đề tình dục do lo sợ bị đánh giá hay trừng phạt.

Phản tác dụng

Theo Defend Young Minds, một chương trình giáo dục giúp trẻ học cách từ chối nội dung khiêu dâm, hầu hết trẻ em sẽ tự động thấy xấu hổ khi xem nội dung không phù hợp.

Việc phụ huynh chì chiết, đánh mắng con cái có thể khiến chúng càng thêm tủi hổ, tự thấy mình là một đứa trẻ tồi tệ thay vì một đứa trẻ ngoan vô tình phạm phải một lỗi lầm.

Nỗi tủi hổ này sẽ làm lũ trẻ trốn tránh, khiến chúng không nhận được sự giúp đỡ cần thiết.

Tước đoạt thiết bị công nghệ của lũ trẻ cũng không phải phương án hợp lý. Mặc dù các quy tắc và ranh giới là cần thiết, phụ huynh nên nhạy cảm với văn hóa trực tuyến của giới trẻ.

Hiện trẻ em có nhiều nguồn tiếp cận nội dung người lớn, thay vì chỉ thông qua TV và tạp chí như trước đây. Tại Nhật Bản, không khó để bắt gặp hình minh họa gợi dục. Ảnh: AFP.

Bởi trẻ vị thành niên chủ yếu giao tiếp với bạn bè thông qua phương tiện truyền thông xã hội, việc cắt bỏ quyền truy cập đó có thể tạo ra sự cô lập cho chúng.

Ngoài ra, khi lo lắng rằng cha mẹ sẽ lấy đi các thiết bị điện tử, trẻ em sẽ càng tăng khả năng che giấu việc tiếp xúc nội dung nhạy cảm. Defend Young Minds nhấn mạnh rằng khi phụ huynh càng tỏ ra đáng sợ và kiểm soát ngột ngạt, con cái sẽ càng né tránh họ.

Do đó, phụ huynh nên hướng dẫn con sử dụng công nghệ một cách khôn ngoan, thay vì xem trộm thiết bị của chúng.

Phụ huynh chưa trò chuyện thẳng thắn về tình dục

Một nghiên cứu được công bố vào tháng 4/2017 cho thấy các bậc cha mẹ Mỹ thường phản ứng theo 1 trong 5 cách sau khi phát hiện con cái xem nội dung khiêu dâm: tức giận; trừng phạt hoặc làm nhục trực tiếp đứa trẻ; hoảng loạn hoặc sợ hãi; ngó lơ, phủ nhận hoặc nói dối con trẻ về những gì chúng đã xem; và xử lý bình tĩnh, thực tế.

Nhiều trong số 279 phụ huynh tham gia khảo sát rơi vào tình trạng không biết phải nói hay làm gì, theo Trung tâm quốc gia về bóc lột tình dục Mỹ.

Tuy nhiên, không một bậc cha mẹ nào báo cáo rằng họ biết về việc con tiếp xúc nội dung khiêu dâm bằng cách trực tiếp hỏi chúng.

Với phụ huynh, thảo luận về nội dung nhạy cảm có thể gây căng thẳng. Họ cảm thấy “tê liệt, không biết phải nói gì, sợ ảnh hưởng đến con hoặc lo lắng về phản ứng của trẻ”.

Tình dục được xem là chủ đề nhạy cảm trong các cuộc trò chuyện giữa các thành viên trong gia đình. Ảnh: Sex Education/Netflix.

Christa Cliff có 3 con trai, 11, 15 tuổi và 18 tuổi, theo CBC. Mặc dù đã cố gắng giáo dục các con, Cliff nhận thức rằng chúng có thể đã xem những nội dung nhạy cảm mà cô muốn né tránh.

“Có rất nhiều cấp độ khiêu dâm và tôi không biết các con hứng thú với điều gì. Mà tôi cũng không hỏi, tôi chưa sẵn sàng để trả lời những câu hỏi đó”, cô chia sẻ.

Trong khi đó, các chuyên gia cho biết sai lầm phổ biến nhất của phụ huynh là đợi đến khi có sự việc xảy ra mới trò chuyện với các con về tình dục.

“Tất cả điều này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu đây không phải cuộc trò chuyện đầu tiên về tình dục giữa cha mẹ và con cái, mà là lần thứ 10 hay 20”, Marty Klein, nhà trị liệu tâm lý gia đình và tình dục ở Palo Alto (bang California, Mỹ), người khuyến khích phụ huynh nên thẳng thắn trong các cuộc trò chuyện với trẻ em, chia sẻ.

Chủ động và mở lòng hơn

Bên cạnh những người hướng dẫn con cái thoát khỏi nội dung người lớn ngay khi nó xuất hiện trên màn hình, một số phụ huynh khác cố gắng cởi mở nhất có thể, chủ động lọc nội dung hoặc đưa ra biện pháp kiểm soát “nới tay” đối với thanh thiếu niên, cùng với những cuộc trò chuyện thẳng thắn.

Blogger Jeanne Sager từng nghĩ rằng Jillian, con gái 6 tuổi của cô, sẽ an toàn khi xem video My Little Pony. Tuy nhiên, khi vừa rời khỏi phòng một lúc, cô nghe thấy thứ gì đó không giống phim hoạt hình đơn thuần, theo New York Times.

Sager bình tĩnh xử trí khi biết con gái bấm nhầm vào một video có nội dung nhạy cảm. Ảnh: Randy Harris/New York Times.

Hóa ra, cô bé 6 tuổi vô tình bấm vào một video xuất hiện ở mục liên quan nằm ở bên phải màn hình trong lúc xem hoạt hình.

Ở trường hợp này, Sager nói với con gái mình rằng “có một số video mà chúng ta không nên xem”, đồng thời đảm bảo rằng Jillian biết mình không làm gì sai.

Sau đó, cô thiết lập một tài khoản đăng nhập riêng cho con gái mình với những đánh dấu trang web yêu thích, và loại bỏ YouTube khỏi tầm ngắm.

Chaz (bang Minneapolis, Mỹ), nhà tư vấn phần mềm và ông bố 2 con, đã có cuộc trò chuyện về nội dung người lớn với con trai 12 tuổi của mình sau khi phát hiện hóa đơn thanh toán điện tử cho một ứng dụng hiển thị 1.001 ảnh về ngực trần.

Thay vì đả kích hoặc đề cập đến việc mua ứng dụng này, anh bảo con trai ngồi xuống và hỏi rằng liệu cậu bé và bạn bè có quan tâm đến loại nội dung đó không.

Phụ huynh nên có những cuộc trò chuyện với con về chủ đề tình dục và nội dung khiêu dâm trước khi trẻ có cơ hội tiếp xúc. Ảnh: Adam Hester.

Sau đó, anh thông báo về việc cài đặt một bộ lọc chặn ở hệ thống Internet trong nhà để loại bỏ những nội dung tồi tệ, theo New York Times.

Chaz nói với con rằng tò mò là điều tự nhiên, và nếu định tìm kiếm nội dung khiêu dâm, cậu bé nên sử dụng trang web cụ thể mà anh cho phép con trai truy cập. Website này chứa các bức ảnh phụ nữ khỏa thân nhưng không hở hang hơn những gì đăng tải trên tạp chí áo tắm Sports Illustrated.

Tuy nhiên, Chaz cũng chấp nhận rằng anh không thể bảo vệ con khỏi mọi thứ. Một ngày nọ, khi đi làm về, con trai nói với anh rằng đường truyền dạo này không ổn định.

Hóa ra, thiết bị điện tử của cậu bé đã kết nối mạng Wi-Fi của hàng xóm, nơi không có bộ lọc website nào cả.