Giám sát chặt, xử lý nghiêm dịch vụ thẩm mỹ trá hình

Một số cơ sở spa tại Thừa Thiên - Huế hoạt động thẩm mỹ trá hình và quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động.

Theo tìm hiểu của Báo CAND, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhiều trường hợp phải nhập viện sau khi đến các cơ sở làm đẹp tiêm chất làm đầy (filler) vào các bộ phận cơ thể. Đã có trường hợp bị hỏng mắt, hỏng mũi do tiêm filler nâng mũi, bị áp xe vú...

Bệnh viện Đại học Y Dược Huế cho biết cách đây không lâu, nơi đây đã phẫu thuật cho nữ bệnh nhân 22 tuổi (trú Thừa Thiên - Huế) bị áp xe vú đa ổ do trước đó đã đến một cơ sở làm đẹp để tăng cường số đo vòng 1 bằng chất làm đầy. Sau khi tiêm, người phụ nữ này bị sốt, khu vực tiêm chất làm đầy tại vùng ngực bị biến dạng, sưng nề, viêm loét, chảy dịch mủ... Sau khi nhập viện khẩn cấp, qua xét nghiệm hình ảnh, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị áp xe vú đa ổ hai bên, bội nhiễm vi khuẩn S.aureus. Nguyên nhân của tình trạng trên được xác định là do tiêm filler không an toàn.

Sau khi hội chẩn, bệnh viện chỉ định điều trị lấy bỏ các tổ chức viêm, hoại tử kèm dị vật (filler) ở mô vú, bảo tồn tối đa mô vú. Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe.

"Việc tiêm filler vào ngực và mông với số lượng lớn hầu hết là tiêm silicon công nghiệp dạng lỏng, dẫn đến bệnh nhân có nguy cơ biến chứng nhiễm trùng, liệt hoặc tử vong rất cao. Do đó, nếu có nhu cầu làm đẹp, chị em cần đến các cơ sở y tế đã được cấp phép để thực hiện nhằm tránh những biến chứng có thể xảy ra", một bác sĩ khuyến cáo.

Cũng liên quan tới hoạt động của các cơ sở thẩm mỹ trá hình, ngày 21/4, tin từ Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết sở vừa có văn bản đề nghị UBND thị xã Hương Thủy yêu cầu UBND phường Thủy Lương và các ban ngành liên quan có biện pháp yêu cầu cơ sở Hằng Spa Beauty tại số 5 Hoàng Phan Thái, phường Thủy Lương (thị xã Hương Thủy) thu hồi các biển hiệu quảng cáo và gỡ bỏ, chấm dứt việc quảng cáo trên Facebook do có hành vi quảng cáo trái quy định.

Sở Y tế cũng đề nghị chính quyền và công an địa phương tiếp tục theo dõi, giám sát; đồng thời có công văn về việc phối hợp chỉ đạo giám sát hoạt động cơ sở Hằng Spa Beauty có biểu hiện hoạt động thẩm mỹ không đúng quy định.

Trước đó, ngày 9/4, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được thông tin phản ánh về việc cơ sở Hằng Spa Beauty chưa đủ điều kiện vẫn hoạt động; sử dụng văn bằng chứng chỉ hành nghề sai quy định, sử dụng các sản phẩm thiếu nguồn gốc xuất xứ, vi phạm pháp luật về quảng cáo...

Sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế phối hợp với Công an phường Thủy Lương và trạm y tế phường Thủy Lương tiến hành kiểm tra cơ sở Hằng Spa Beauty. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở Hằng Spa Beauty không mở cửa, cạnh bên có biển quảng cáo ghi nội dung cơ sở này điều trị da mụn, nám, tàn nhang, treo cung mày, tạo môi trái tim... Tại tầng 2 của cơ sở này có bố trí các giường, một số máy móc, trang thiết bị y tế.

Biển quảng cáo của cơ sở Hằng Spa Beauty.

Đối với công tác xử lý một số cơ sở spa trên địa bàn vi phạm, Thanh tra Sở Y tế Thừa Thiên - Huế cho biết tháng 9/2022, Thanh tra Sở Y tế xử phạt vi phạm hành chính bà T.T.H.M., kinh doanh dịch vụ Spa Beaty Center tại địa chỉ 50 Đoàn Hữu Trung, phường Phước Vĩnh, TP Huế, với số tiền 45 triệu đồng do có hành vi cung cấp dịch vụ thẩm mỹ tại cơ sở dịch vụ thẩm mỹ khi chưa có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ gửi về cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Ngoài bị phạt tiền, bà M. còn bị Thanh tra Sở Y tế đình chỉ hoạt động đối với cơ sở spa này trong thời hạn 18 tháng. Điều đáng nói, trước đó khoảng vài tuần, Thanh tra Sở Y tế cũng xử phạt vi phạm hành chính số tiền 35 triệu đồng đối với chủ cơ sở này vì quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động.

Trước đó vào tháng 7/2022, Thanh tra Sở Y tế đã phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở Daisy Spa (49 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế) số tiền 35 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh. Theo quyết định, cơ sở Daisy Spa phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả gồm buộc tháo dỡ, xóa quảng cáo các thông tin có liên quan đến hoạt động thẩm mỹ của cơ sở.

Trước đó, qua phần mềm Hue - S của Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên - Huế, Sở Y tế nhận được phản ánh của người dân về hoạt động thẩm mỹ "chui" của cơ sở Daisy Spa với những quảng cáo liên quan đến việc tác động dao kéo như phẫu thuật...

Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở thẩm mỹ, không để xảy ra các sai phạm, vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm sức khỏe, tính mạng của người dân và bảo đảm ANTT, ngày 17/4 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có công văn yêu cầu Sở Y tế tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động của các cơ sở thẩm mỹ, không để xảy ra hoạt động vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các cơ sở chuyên khoa thẩm mỹ, dịch vụ thẩm mỹ vi phạm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, hoạt động đào tạo thẩm mỹ vi phạm pháp luật; đồng thời kiên quyết không để hoạt động dịch vụ thẩm mỹ không phép hoặc vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép xảy ra trên địa bàn quản lý, đặc biệt nếu phát hiện vi phạm trong hoạt động quản lý chất thải y tế phải xử lý thật nghiêm...

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng yêu cầu ngành chức năng tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo của các cơ sở thẩm mỹ, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội, phương tiện thông tin đại chúng để phát hiện vi phạm, chấn chỉnh, xử lý theo quy định.