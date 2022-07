Giảm mụn với 3 bước chăm da cơ bản

Không chỉ tuổi dậy thì mà ở mọi độ tuổi, nếu làn da không được làm sạch hay chăm chút cẩn thận, mụn trứng cá sẽ xuất hiện.

Một quy trình chăm sóc da mụn không nên có quá nhiều bước, bởi đây là giai đoạn nhạy cảm của da. Bạn nên sử dụng những dòng sản phẩm chuyên cho da mụn và tham khảo ý kiến của chuyên gia, bác sĩ da liễu uy tín.

Với những nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học làn da suốt 40 năm qua, Bioderma là thương hiệu dược mỹ phẩm được tin dùng cho làn da mụn. Dòng sản phẩm chăm sóc da dầu mụn Sébium của thương hiệu Pháp này đáp ứng nhu cầu làm sạch, điều chỉnh lượng dầu nhờn, dưỡng ẩm dịu nhẹ và làm vững chắc hàng rào bảo vệ da. Ba sản phẩm biểu trưng cho 3 bước skincare cơ bản dưới đây sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề da dầu mụn.

Làm sạch da với dung dịch Sébium H2

Có nhiều nguyên nhân hình thành mụn trứng cá trên da như do thay đổi nội tiết hoặc hệ quả của kích ứng da do thời tiết. Khi lỗ chân lông bít tắc bởi dầu thừa và cặn trang điểm, vi khuẩn gây mụn sẽ có điều kiện sinh trưởng và tạo thành mụn. Do đó, quá trình làm sạch da đóng vai trò quan trọng.

Rối loạn bã nhờn dễ gây bít tắc lỗ chân lông, dẫn đến hình thành mụn.

Trong trường hợp da mụn và đổ dầu, dung dịch làm sạch Bioderma Sébium H2O là lựa chọn đáng cân nhắc. Sản phẩm là nước tẩy trang micellar dành riêng cho da dầu mụn, giúp làm sạch và không gây khô da. Thành phần chứa đồng sulfat và kẽm gluconat - các chất kháng khuẩn giúp da sạch sâu. Ngay sau khi sử dụng, da sẽ được điều tiết bã nhờn dư thừa, làm dịu kích ứng và ngăn ngừa hình thành mụn viêm.

Thành phần dịu nhẹ, lành tính mang lại cảm giác dễ chịu cho làn da.

Điểm đặc biệt của dòng tẩy trang này là bạn không cần rửa lại với nước. Bởi trong nhiều trường hợp, nguồn nước sinh hoạt của bạn không đạt chuẩn với da, có thể khiến da kích ứng, nổi mụn.

Làm dịu, cấp ẩm và giảm mụn với kem dưỡng Sébium Sensitive

Các phương pháp chăm sóc da mụn (dù là mỹ phẩm hay thuốc điều trị) có thể khiến da khô rát. Do đó, cấp ẩm và cấp nước để da căng mượt là điều quan trọng. Với da mụn, bạn hãy chọn kem dưỡng ẩm dịu nhẹ, cấp nước và độ ẩm vừa đủ, đồng thời thêm tác dụng chống viêm như kem dưỡng Sébium Sensitive.

Sản phẩm dưỡng ẩm tốt cho da mụn còn phải hỗ trợ khắc phục rối loạn điều tiết bã nhờn - một nguyên nhân gây mụn. Công nghệ SéboRestore trong Sébium Sensitive giúp “sửa chữa" chất lượng bã nhờn và hỗ trợ ngăn mụn xuất hiện trở lại. Công thức Sébium Sensitive còn chứa kẽm gluconat, giúp kiểm soát dầu nhờn trên da.

Theo thống kê, kem dưỡng Sébium Sensitive làm dịu đến 92% cảm giác khô căng và giảm 71% mẩn đỏ trên da, làm dịu và cấp ẩm, cấp nước cho da. Khả năng dung nạp của sản phẩm trên da ổn định, bạn có thể dùng như một lớp lót trước khi trang điểm.

Sébium Sensitive giúp cân bằng điều tiết bã nhờn trên da.

Sébium Sensitive không chỉ là màng khóa ẩm và cấp nước cho làn da đang chịu sự tổn thương bởi mụn, mà còn tạo thành lớp lót an toàn và êm dịu trước khi dùng kem nền. Vừa nuôi dưỡng vừa bảo vệ và giúp da đẹp hơn là những ưu điểm bạn có thể tìm thấy ở dòng kem dưỡng này.

Chống nắng với Photoderm AKN

Kem chống nắng dành cho da hỗn hợp, da dầu và da mụn Bioderma Photoderm AKN Mat SPF30 mang lại hiệu quả “2 trong 1” khi sở hữu chỉ số chống nắng cao và ngăn ngừa sự phát triển của mụn. Kết cấu mịn, không màu, không bết dính và không để lại vệt trắng sau khi thoa lên da là những ưu điểm của sản phẩm.

Photoderm AKN chứa công nghệ độc quyền Fluidactiv giúp điều hòa chất lượng bã nhờn, ngăn ngừa sự bít tắc lỗ chân lông và mụn. Sản phẩm được chứng minh đem lại khả năng bảo vệ da trước tác động của tia nắng với các màng lọc tia UVA/UVB.

Ngoài ra, sản phẩm chứa những thành phần khác như bản quyền sinh học Sun Active Defense giúp hoạt hóa hàng rào phòng thủ tự nhiên, bảo vệ DNA tế bào, chống lão hóa sớm; citric acid và glycolic acid làm sạch lỗ chân lông, làm đều cấu trúc da.

Bộ 3 sản phẩm dành cho da mụn từ Bioderma.

Nắm rõ những bí quyết chăm sóc da cơ bản với bộ 3 sản phẩm trên là hành trang cho làn da khỏe và được bảo vệ tốt.