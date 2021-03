Giảm mỡ, tăng cơ - quá trình nào nên diễn ra trước?

Khi giảm mỡ, đặc biệt là vùng bụng, bạn sẽ làm tăng tốc độ trao đổi chất và có thêm năng lượng để thực hiện các bài tập khó hơn, từ đó, giúp xây dựng cơ bắp.

Tuy nhiên, việc tăng cơ cũng có thể hỗ trợ quá trình giảm mỡ. Nếu bạn có càng nhiều cơ, tỷ lệ trao đổi chất cơ bản càng cao và số calo mà cơ thể đốt cháy khi nghỉ ngơi cũng sẽ tăng lên.

Do đó, giảm mỡ và tăng cơ là quá trình song hành và rất quan trọng để giảm cân cũng như duy trì sức khỏe.

Tuy nhiên, việc tăng cơ hay giảm mỡ trước thường phụ thuộc vào tỷ lệ mỡ cơ thể của bạn. Nếu tỷ lệ mỡ của cơ thể trên 15% với nam và trên 23% với nữ, bạn nên đặt mục tiêu giảm mỡ trước. Tỷ lệ mỡ của cơ thể càng cao, bạn càng khó tăng cơ.

Khi giảm mỡ, thân hình sẽ trở nên thon gọn nhẹ nhàng hơn, từ đó cải thiện được tâm trạng và chất lượng giấc ngủ. Nếu tập trung tăng cơ trước, cân nặng sẽ tăng vào giai đoạn đầu khiến bạn nản lòng và từ bỏ kế hoạch tập thể dục, ăn uống lành mạnh.

Khi lượng mỡ bớt đi, việc cân bằng nội tiết của cơ thể được cải thiện. Điều này giúp tối ưu hóa việc xây dựng cơ bắp bởi có thể làm giảm gánh nặng cho các khớp, giúp bạn dễ dàng hơn trong việc tập luyện.

Bạn có thể thấy kết quả giảm mỡ thường diễn ra nhanh hơn, còn việc tăng cơ là quá trình lâu dài. Khi ưu tiên giảm mỡ, cơ bắp sẽ dần xuất hiện và bạn có thể điều chỉnh dần mục tiêu tập luyện theo mong muốn.

Nếu tỷ lệ mỡ trong cơ thể ở ngưỡng 12-15% (nam) hoặc 20-23% (nữ), bạn có thể tập trung vào việc xây dựng cơ bắp trước.

Lượng cơ tăng lên sẽ đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, đặc biệt là calo sẽ tiếp tục được đốt cháy trong khi cơ thể nghỉ ngơi. Điều này sẽ giúp bạn giảm mỡ đáng kể.

Lưu ý, việc xây dựng cơ bắp không thể thực hiện trong thời gian ngắn. Vì vậy, người ưu tiên mục tiêu tăng cơ cần kiên trì tập luyện.

Trên thực tế, cơ thể thường tạo cơ và đốt cháy chất béo cùng lúc. Ở người mới bắt đầu, điều này khá phổ biến. Nếu tập luyện với chế độ hợp lý, bạn có đạt được cả hai mục tiêu tăng cơ và giảm mỡ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng trong từng giai đoạn cụ thể, bạn nên tập trung vào một mục tiêu. Điều đó sẽ giúp cho quá trình tập luyện để cải thiện, duy trì vóc dáng hiệu quả hơn.

