Giám khảo The Voice Mỹ: 'Tôi không thể rời mắt khỏi chồng'

Gwen Stefani cho rằng ngày cưới giữa cô và Blake Shelton là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cuộc đời.

Ngày 21/7, theo Hollywood Life, Gwen Stefani dùng nhiều lời khen cho Blake Shelton. Trong chương trình Tell Me About It with Jade Iovine, giám khảo The Voice Mỹ chia sẻ cô may mắn khi lấy được chồng như Shelton.

Cặp giám khảo The Voice tổ chức lễ cưới riêng tư.

Ngôi sao nhạc pop khẳng định cô chưa hết cảm giác hạnh phúc khi nghĩ về đám cưới. "Lễ cưới ngày 3/7 là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất đời tôi. Nó vượt qua mọi thứ mà tôi suy nghĩ đến", cựu thành viên nhóm No Doubt nói.

Stefani cho biết cô không hy vọng gì nhiều sau khi cuộc hôn nhân 14 năm kết thúc. Tuổi cô cũng không còn quá trẻ để mong đợi ở hôn nhân. Nhưng khi gắn bó với Blake Shelton, nữ ca sĩ cảm thấy hạnh phúc, tìm được chốn bình yên.

Gwen Stefani dành nhiều lời khen cho chồng. Cô cho rằng Blake là mẫu đàn ông bất cứ phụ nữ nào cũng muốn có được. "Lúc đi ngủ hay thức dậy, tôi không thể rời mắt khỏi Shelton. Đó cũng là lý do chồng tôi được yêu thích tại The Voice", ngôi sao người Mỹ khẳng định.

Stefani nói may mắn khi cưới Blake Shelton.

Gwen Stefani và Blake Shelton tổ chức lễ cưới ngày 3/7. Hôn lễ của cặp sao diễn ra tại biệt thự kiểu trang trại ở Oklahoma, chỉ có bạn bè thân thiết và gia đình tham dự, không có phóng viên tác nghiệp.

Ba con trai của Stefani với chồng cũ được mời làm nhân chứng của buổi lễ. Hôn lễ được chủ trì bởi Carson Daly - người bạn lâu năm của Blake Shelton.

Theo Hollywood Life, hai giám khảo The Voice có kế hoạch sinh con nhờ phương pháp mang thai hộ vì Gwen Stefani đã lớn tuổi. Việc chào đón thành viên mới là kế hoạch hàng đầu của cặp vợ chồng mới cưới.