Giám khảo The Voice Anh mất hai tháng để có cơ bụng

Nam ca sĩ Olly Murs kể anh chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có được thân hình săn chắc, 6 múi như hiện tại.

Theo Daily Mail, ngày 23/7, ca sĩ Olly Murs đăng ảnh chụp cho thương hiệu nội y. Ngoại hình săn chắc, cơ bụng 6 múi của anh nhận được nhiều bình luận khen ngợi.

Huấn luyện viên The Voice Anh chia sẻ rằng anh được truyền động lực giảm cân từ bạn gái vận động viên thể hình Amelia Tank - người mà Murs xây dựng quan hệ từ năm 2019.

Thân hình hấp dẫn của huấn luyện viên The Voice phiên bản Anh. Ảnh: @Olly Murs.

"Tôi đã 37 tuổi và đây là ngoại hình hoàn hảo nhất mà tôi từng có. Trước kia tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có được cơ thể này, dù chỉ một lần trong đời", giọng ca Please Don't Let Me Go chia sẻ.

Một ngày của Murs bắt đầu vào lúc sáng sớm với các bài chạy, làm nóng cơ thể, sau đó tập HIIT (tập luyện cường độ cao cách quãng). Nhờ sự hỗ trợ của bạn gái, từ người đàn ông bụng phệ, Murs đã có cơ bụng 6 múi chỉ trong hai tháng.

Quá trình tập luyện của anh bắt đầu từ năm 2020, đến nay, Murs vẫn duy trì chế độ tập và ăn uống khoa học. Tinh thần nam ca sĩ cũng cải thiện tích cực nhờ đẩy tạ.

Trả lời phỏng vấn The Sun, Murs nói anh từng không tự tin ngoại hình vì béo. "Chết tiệt thật, tạo sao trông tôi ngày càng to thế này. Cân nặng khiến tôi trở nên cáu kỉnh, không thiện cảm với chính mình" - Murs kể về thời gian đó.

Nam ca sĩ mất 2 tháng để đánh bay mỡ bụng. Ảnh: Daily Mail.

Olly Murs sinh năm 1982, là ca sĩ, nhạc sĩ và người dẫn chương trình truyền hình người Anh. Anh trở nên nổi tiếng khi giành giải á quân X-Factor Anh mùa thứ 6 và ngồi ghế nóng The Voice Anh qua nhiều mùa giải.

Từ lúc vào nghề đến nay, Murs ra mắt 5 album và gặt hái được một số thành công nhất định.