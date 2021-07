Giám khảo buột miệng ở lễ trao giải Cannes 2021

Đạo diễn Spike Lee kiêm trưởng ban giám khảo Liên hoan phim Cannes 2021 lỡ miệng công bố tác phẩm thắng giải trước giờ trao.

Ngày 17/7, Reuters đưa tin ở đầu buổi lễ, khi được MC hỏi giải thưởng cao nhất của Cannes là hạng mục gì, Spike Lee đã hiểu sai ý thành công bố tên thắng giải Cành Cọ Vàng cho phim xuất sắc. Thế là ông đã xướng tên luôn tác phẩm Titane.

Theo video ghi lại, nữ giám khảo Mélanie Laurent đã kêu lên "chờ đã", các vị giám khảo phía sau cũng vội vã nhắc Lee nhưng không kịp. Đạo diễn 64 tuổi ngượng ngùng sau sự cố, ông trở lại ghế ngồi và ôm đầu.

Trên sân khấu, MC đã trấn tĩnh mọi người và tiếp tục lễ trao giải. Đến lúc công bố chính thức Titane - tác phẩm tâm lý kinh dị của hai nền điện ảnh Pháp và Bỉ - thắng giải, một lần nữa Lee đã lên phát biểu.

Ông chia sẻ: "Trong 64 năm cuộc đời, tôi ngộ ra rằng ai cũng có cơ hội thứ hai. Và đây chính là cơ hội thứ hai của tôi. Xin thứ lỗi vì đã làm mọi thứ trái với kế hoạch. Suốt tối hôm nay, tôi thực sự rất hồi hộp".

Spike Lee lỡ miệng công bố luôn phim thắng giải ở đầu buổi lễ. Ảnh: Getty.

Spike Lee hy vọng mọi người sớm quên sự cố này. Theo Reuters, đây là lần đầu trong lịch sử Liên hoan phim Cannes, giải Cành Cọ Vàng cho Phim xuất sắc được nêu tên trước tiên.

Shelton Jackson "Spike" Lee sinh năm 1957, là đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch, diễn viên và giáo sư người Mỹ. Ông từng thắng ba giải Oscar năm 2019 lần lượt ở hạng mục Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản chuyển thể xuất sắc cho phim BlacKkKlansman.

Công ty sản xuất của ông, 40 Acres and a Mule Filmworks, đã sản xuất hơn 35 bộ phim kể từ năm 1983. Ông ra mắt vai trò đạo diễn kể từ phim She's Gotta Have It.

Tác phẩm Titane vượt qua Annette, The French Dispatch, Flag Day để ẵm giải quan trọng nhất Liên hoan phim Cannes 2021. Chiến thắng đưa Julia Ducournau trở thành nữ đạo diễn thứ hai trong lịch sử từng được vinh danh ở giải thưởng quan trọng này.

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến trái chiều về sự lên ngôi của Titane, khi đây là tác phẩm có nội dung đầy tranh cãi về cô gái sát nhân hàng loạt, có khoái cảm kỳ lạ với xe hơi.