Giảm gánh nặng chi phí với gói vaccine tiêm trước trả tiền sau

Nhiều người dân giảm gánh nặng chi phí, kịp thời tiêm vaccine phòng bệnh nhờ gói vaccine “Tiêm trước - Trả tiền sau” không lãi suất.

Chị Lê Thị Anh (30 tuổi, Bình Phước) cùng chồng đưa hai bé sinh đôi 2 tháng tuổi đến VNVC Bình Phước để chích ngừa. Chị cho biết do đi làm cả ngày, hai vợ chồng không nắm hết các loại vaccine và lịch tiêm cho con. Do đó, chị đăng ký gói tiêm dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi trị giá hơn 13 triệu đồng, với lãi suất 0% (6 tháng hoặc 12 tháng).

Với gói vaccine này, các bé được tiêm tổng cộng 15 mũi, phòng đầy đủ bệnh như bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B, viêm phổi, viêm màng não do Hib; tiêu chảy cấp do Rotavirus; viêm phổi, viêm màng não, viêm tai giữa... do phế cầu khuẩn; cúm; não mô cầu BC; não mô cầu ACYW-135; thủy đậu; sởi - quai bị - rubella; viêm não Nhật Bản…

“Từ giờ, tôi không nơm nớp lo hết vaccine. Với ngân sách hạn hẹp của gia đình, nếu mỗi tháng trả góp hơn 2 triệu đồng, tôi thấy vừa tầm chi trả, trong khi con được tiêm vaccine đầy đủ”, chị Anh bày tỏ.

Chị Anh chia sẻ việc đăng ký gói vaccine giúp hai vợ chồng đưa con đi tiêm ngừa đúng lịch, đủ mũi khi có thông báo.

Hệ thống tiêm chủng VNVC cung cấp đầy đủ dịch vụ và tiện ích cho mọi độ tuổi.

Gói vaccine “Tiêm trước - Trả tiền sau” được áp dụng tại 114 trung tâm của Hệ thống tiêm chủng VNVC trên toàn quốc. Giải pháp nhằm chia sẻ khó khăn kinh tế với người dân, giúp hàng triệu trẻ em kịp thời tiêm chủng đúng lịch, đặc biệt tiêm bù, tiêm vét và tiêm nhiều loại cần thiết. Bên cạnh đó, người lao động, cao tuổi, cán bộ hưu trí… có điều kiện tiêm đủ loại vaccine cần thiết.

Để đăng ký, người dân cần có CMND hoặc CCCD, thực hiện thao tác xác thực định danh trong vài phút. Phần lớn khách hàng được giải ngân, chi trả trong buổi tiêm chủng. Riêng khách hàng có yếu tố liên quan đến định danh hoặc khoản chi phí cũ sẽ được hỗ trợ thủ tục sau đó, đảm bảo hoàn thành trước lần tiêm tiếp theo.

Người dân được kéo dài thời gian trả góp cho gói vaccine 6-12 tháng tuỳ theo giá trị, chỉ cần trả trước tối thiểu 10% giá trị gói.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp Quốc (UNICEF), sau đại dịch, Việt Nam có khoảng 250.000 trẻ em bỏ lỡ một hoặc nhiều liều vaccine quan trọng đầu đời. Ngoài ra, vaccine không có trong chương trình tiêm chủng mở rộng có tỷ lệ bao phủ thấp, do cha mẹ khó khăn kinh tế. Đặc biệt, nhiều công nhân, người lao động không có việc làm hoặc về quê sinh sống khiến quá trình tiêm vaccine của trẻ gián đoạn. Tình trạng càng khó khăn khi người lớn nhường phần tài chính ít ỏi để trẻ tiêm chủng, không đủ chi phí bảo vệ sức khoẻ chính mình.

Các chuyên gia y tế cho biết tình hình dịch bệnh đang phức tạp. Số ca mắc Covid-19 vẫn diễn tiến, trong khi bệnh “mùa vụ” như tay chân miệng, sốt xuất huyết, viêm màng não, cúm, ho gà uốn ván bạch hầu, thuỷ đậu, dại… âm thầm lây lan, gây nguy hiểm cho cộng đồng.