Giám đốc WHO: Tình hình dịch bệnh ở Ấn Độ 'còn hơn cả đau lòng'

Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 26/4 mô tả tình hình Covid-19 ở Ấn Độ, nơi số ca nhiễm tăng cao, "còn hơn cả đau lòng".

"WHO đang làm mọi thứ có thể như cung cấp các thiết bị và vật tư quan trọng, bao gồm hàng nghìn máy tạo oxy, bệnh viện dã chiến di động lắp sẵn và vật tư phòng thí nghiệm", ông Tedros phát biểu trong họp báo, theo Reuters.

WHO đã điều động 2.600 nhân viên từ các chương trình khác ở Ấn Độ sang hỗ trợ chống Covid-19, giám đốc WHO cho biết và dẫn lại các số liệu được công bố ngày 23/4.

Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tổ chức này đang cố gắng hỗ trợ Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Ngày 26/4, Ấn Độ đã ra lệnh cho lực lượng vũ trang hỗ trợ chống dịch trong bối cảnh các ca nhiễm mới đang tràn ngập bệnh viện.

Anh, Đức và Mỹ đã cam kết gửi viện trợ y tế khẩn cấp cho Ấn Độ.

“Số ca nhiễm tăng theo cấp số nhân ở Ấn Độ thực sự làm chúng tôi kinh ngạc”, Maria van Kerkhove, trưởng nhóm chuyên gia của WHO về Covid-19, phát biểu tại họp báo.

“Chúng tôi đã thấy xu hướng tương tự trong việc gia tăng số ca nhiễm ở một số quốc gia. Tuy nhiên, sự gia tăng đó không có cùng quy mô và mức độ gây áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe như ở Ấn Độ”, bà van Kerkhove nói thêm.

Chương trình chia sẻ vaccine COVAX, do liên minh vaccine GAVI và WHO điều hành, đã cung cấp hơn 45 triệu liều vaccine Covid-19 cho 120 nền kinh tế. Phần lớn trong số đó là vaccine AstraZeneca do Viện Huyết thanh Ấn Độ sản xuất.

Ấn Độ đã quyết định ngưng xuất khẩu vaccine. Giám đốc điều hành GAVI, Seth Berkley, cho biết: "Chúng tôi dự kiến đưa ​​90 triệu liều vào tháng 3 và tháng 4 cho 60 quốc gia có thu nhập thấp nhất, bao gồm cả Ấn Độ. Nhưng số vaccine này không được giao đúng hạn. Với cuộc khủng hoảng hiện tại, vaccine Ấn Độ sản xuất đang được dùng trong nước”.

“Trong khi chờ đợi nguồn cung tiếp tục, chúng tôi đang xem xét các phương án khác”, ông Berkley nói thêm.