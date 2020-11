Giám đốc Truyền thông Miss International nhắc tên Á hậu Phương Anh

Ông Stephen Inventor-Diáz đăng ảnh và nhắc đến Á hậu Phương Anh có thể sẽ là đại diện của Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2021.

Ngày 24/11, trên trang cá nhân, ông Stephen Inventor-Diáz - Giám đốc Truyền thông của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế (Miss International) gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh từ fanpage chính thức của Hoa hậu Việt Nam.

Ông Stephen viết: "Miss VietNam 2020. 1st Runner-up Pham Ngoc Phương Anh (left) might be appointed as Miss International VietNam 2021". (Tạm dịch: Á hậu 1 Phạm Ngọc Phương Anh có thể được chọn làm đại diện của Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế năm 2021). Ông Stephen cũng nhắc thêm, ông ước gì đã có mặt trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 để chứng kiến phần đăng quang của 3 cô gái.

Giám đốc truyền thông của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế Miss International gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh từ fanpage chính thức của Hoa hậu Việt Nam.

Hành động này của ông Stephen được khán giả Việt chụp lại và chia sẻ trên nhiều diễn đàn. Đa số cho rằng bài chia sẻ của Giám đốc Truyền thông Hoa hậu Quốc tế như phần nào tiếp thêm động lực cho Á hậu 1 Phạm Ngọc Phương Anh tự tin hơn để bước ra đấu trường nhan sắc thế giới.

Ngoài ra, Instagram @hotpickspageants - trang tổng hợp hình ảnh của người đẹp trên toàn thế giới chia sẻ những hoa hậu, á hậu dự kiến tham dự Miss International 2021. Đáng chú ý, hình ảnh Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam Phạm Ngọc Phương Anh được xếp đầu tiên với diện tích ảnh lớn nhất, sau đó là sự xuất hiện của người đẹp Venezuela, Guyana, Canada, Mỹ... Ở dưới phần bình luận của khán giả, Phương Anh được dự đoán có thể lọt đến top 5 của Miss International 2021.

Trang tổng hợp hình ảnh của người đẹp trên toàn thế giới để ảnh của Á hậu Phương Anh ở vị trí số 1 và lớn nhất.

Tối 20/11, Phạm Ngọc Phương Anh (sinh năm 1998) được xướng tên trong top 3 và trở thành á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Phương Anh được khán giả gọi là "người đẹp học giỏi" với nhiều thành tích đáng nể như thủ khoa đầu vào khối song ngữ của THPT chuyên Lê Hồng Phong, huy chương vàng Olympic môn tiếng Pháp năm 2014 và 2015, giải nhất học sinh giỏi cấp thành phố môn tiếng Pháp năm 2014 và giải ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2016. Cô còn giành được học bổng toàn phần cho bốn năm tại Đại học RMIT.

Cô có chứng chỉ Delf C1 môn tiếng Pháp (tương đương IELTS 8.0), đồng thời nhận thêm điểm thi IELTS 8.0. Kỹ năng thuyết trình song ngữ đã giúp Phương Anh được chọn vào top 5 Người đẹp Tài năng.

Ngoài trình độ học vấn, á hậu 1 thuộc nhóm thí sinh có chiều cao nổi bật nhất cuộc thi. Cô cao 1,77 m, số đo ba vòng là 87-61-93.

Cuộc thi Miss International (Hoa hậu Quốc tế) dự kiến tổ chức tại Yokohama, Nhật Bản vào tháng 10 năm 2021.