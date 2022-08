Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Long Xuyên chết ở tư tế treo cổ

Người nhà phát hiện ông Trung tử vong trong tư thế treo cổ ở vườn nên trình báo công an. Công an tỉnh An Giang đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chiều 1/8, bà Võ Thị Xuân Kiều, Phó chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang), xác nhận ông Võ Văn Trung (trú tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên), Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên, tử vong tại nhà riêng. Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo thông tin ban đầu, sáng 1/8, người nhà phát hiện ông Trung tử vong trong tư thế treo cổ ở vườn nên trình báo công an. Các lực lượng Công an tỉnh An Giang nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Trước đó, ông Trung bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra một vụ án có liên quan đến sai phạm đất đai đang được cơ quan công an thụ lý. Ông Võ Văn Trung từng là Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên. Tháng 10/2019, ông Trung được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên; sau đó được bổ nhiệm giữ chức giám đốc của đơn vị này cho đến ngày bị đình chỉ công tác. Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai ở Hải Phòng treo cổ tự tử VỊ Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Kiến Thụy được phát hiện đã tử vong gần bờ sông, cách nhà riêng 300 m. Cô giáo mầm non ở Nghệ An nghi uống thuốc chuột tự tử Một cô giáo mầm non ở huyện Yên Thành (Nghệ An) được phát hiện nghi uống thuốc diệt chuột để tự tử. Mặc dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nạn nhân đã không qua khỏi.