Giám đốc tổ chức cho 'chuyên gia dởm' nhập cảnh như thế nào?

Tuấn lấy danh nghĩa là giám đốc 3 công ty tại Việt Nam để bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh theo dạng “chuyên gia”. Nhập cảnh xong, những người này làm việc tự do.

Ngày 12/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở đối với Nguyễn Trần Anh Tuấn (34 tuổi, tạm trú 102 Lê Văn Thứ, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), nghi can tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Theo cảnh sát, đầu tháng 2, thông qua mạng xã hội, 14 công dân Hàn Quốc liên hệ với một người Hàn Quốc là giám đốc một công ty ở Việt Nam để làm thị thực nhập cảnh.

Hai bên thỏa thuận, chi phí cho mỗi trường hợp là 2.500 USD . Sau đó, vị giám đốc người Hàn Quốc liên hệ với Nguyễn Trần Anh Tuấn, là chủ sở hữu 3 công ty ở Việt Nam.

Công an đọc lệnh bắt Tuấn. Ảnh: Công an cung cấp.

Tuấn hứa đứng ra bảo lãnh cho các công dân Hàn Quốc nhập cảnh Việt Nam theo dạng “chuyên gia” làm việc cho công ty của mình.

Tuy nhiên, khi những người này nhập cảnh vào Việt Nam xong thì làm việc tự do. Thậm chí, có người không biết đơn vị nào bảo lãnh mình nhập cảnh.

Ngoài ra, theo cảnh sát, Tuấn còn giả chữ ký của bà Gan Gwang Eun, Giám đốc Công ty thương mại và dịch vụ Main, và mượn con dấu của công ty này để đóng vào hồ sơ bảo lãnh cho 3 người Hàn Quốc.