Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An nói về vụ rơi vận thăng làm 3 người chết

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An cho biết vận thăng rơi hôm 2/1 do Trung Quốc sản xuất. Thiết bị này có hạn kiểm định đến tháng 8/2021.

Ngày 6/1, ông Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An, thông tin về vụ rơi vận thăng làm 3 người chết, 8 người bị thương tại công trình trụ sở làm việc của đơn vị này ở TP Vinh.

Sự việc xảy ra lúc 13h05 ngày 2/1. Từ tầng 4 (cao khoảng 16 m), vận thăng chở 11 người đã rơi xuống đất.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An cho biết vận thăng gặp sự cố có mã hiệu SC 100, do Trung Quốc sản xuất năm 2016. Thiết bị này được Công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn Miền Nam kiểm định an toàn (hạn kiểm định đến ngày 24/8/2021).

Công an tỉnh Nghệ An và các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân sự việc và làm rõ trách nhiệm của người liên quan. Sở Tài chính Nghệ An cam kết hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

Hiện nay, nhà chức trách đang yêu cầu nhà thầu cung cấp thông tin về việc các công nhân vận hành vận thăng có được cấp bằng chứng chỉ hay không.

Hiện trường vụ rơi vận thăng khiến 3 công nhân tử vong. Ảnh: Phạm Trường.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng TP Vinh đã đến lập biên bản, phong tỏa công trình, niêm phong các thiết bị liên quan và yêu cầu tạm dừng thi công.

Ba nạn nhân tử vong là Đặng Văn Cung (sinh năm 1960), Trần Trung Hiếu (sinh năm 1977) và Phạm Văn Phượng (sinh năm 1974, cùng ở huyện Yên Thành, Nghệ An).

Còn 8 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Những người này bị đa chấn thương, gãy chân, tay và cột sống.

Công an tỉnh Nghệ An đã khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.