Giám đốc sáng tạo gốc Việt tại Helmut Lang được yêu thích

Đảm nhiệm vai trò Giám đốc sáng tạo của thương hiệu Helmut Lang từ 15/5, nhà thiết kế gốc Việt Peter Do nhận được sự quan tâm từ giới mộ điệu châu Á.

Peter Do là nhà thiết kế Mỹ gốc Việt đảm nhận vai trò Giám đốc sáng tạo của thương hiệu Helmut Lang. Ảnh: Imaxtree.

Thương hiệu Helmut Lang vừa chính thức bổ nhiệm nhà thiết kế gốc Việt Peter Do vào vị trí Giám đốc sáng tạo. Bộ sưu tập đầu tiên của anh sẽ được trình làng trong tháng 9/2023 tại Tuần lễ thời trang New York.

Bên cạnh công việc tại Helmut Land, Peter Do cũng sở hữu nhãn hàng của riêng mình. Trước đó, anh từng làm việc tại Celine dưới sự lãnh đạo của Phoebe Philo.

Thông tin nhà thiết kế gốc Việt ngồi vào ghế Giám đốc sáng tạo của một nhà mốt lớn hút sự chú ý từ phía giới mộ điệu, được WWD, CNN, Vogue đưa tin. Hành trình trước mắt của Peter được công chúng đặt nhiều kỳ vọng.

Peter Do nhanh chóng giúp thương hiệu cá nhân phát triển, khẳng định vị trí riêng. Ảnh: Imaxtree.

Nhanh chóng vươn tầm

Peter Do sinh ra tại thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai, Việt Nam). Năm 14 tuổi, anh chuyển đến Philadelphia (Mỹ) sinh sống và học tập.

Theo học tại Học viện Công nghệ thời trang tại New York (Mỹ), anh nhận Giải thưởng LVMH Graduate đầu tiên vào năm 2014. Sau đó, Peter Do làm việc tại nhà mốt Celine dưới sự chỉ đạo của Giám đốc sáng tạo Phoebe Philo.

Kết thúc thời gian tại Celine, anh thành lập thương hiệu mang tên mình vào năm 2018. Theo Peter Do, việc chuyển đổi từ công việc thiết kế sang quản lý không dễ dàng.

Là một thương hiệu độc lập với quy mô nhỏ, nhãn hàng của anh chỉ tổ chức 3 buổi trình diễn trong 5 năm qua. Đây là cách thức để Peter tiết kiệm chi phí ra mắt bộ sưu tập.

Tuy sở hữu quy mô nhỏ, danh tiếng của nhãn hàng vẫn vươn xa. Các thiết kế của nhà tạo mẫu gốc Việt được diện và lăng xê bởi Zendaya, Rihanna và Beyoncé.

Đặc trưng trang phục do Peter Do thực hiện là chất liệu vải cao cấp, đường cắt may tinh tế, sắc sảo và thiết kế tối giản. Đây cũng là điểm tương đồng của anh và thương hiệu Helmut Lang.

Các thiết kế của thương hiệu Peter Do tập trung vào chất liệu vải, đường cắt may tinh xảo. Ảnh: @the.peterdo.

Peter Do chưa từng lộ mặt, công bố sự hợp tác với Helmut Lang qua bức hình chụp lưng. Ảnh: @doxpeter.

Giới mộ điệu châu Á hưởng ứng

Trong bộ sưu tập Thu/Đông 2023 của nhãn hàng cá nhân, Peter Do tập trung giới thiệu các thiết kế mang dấu ấn riêng.

Bộ sưu tập này cũng góp phần phân biệt thương hiệu mang tên Peter Do và chặng đường của anh tại Helmut Lang.

“Tôi cần tách biệt 2 vị trí, vai trò khác nhau”, Peter chia sẻ với SCMP.

Nhiều ý kiến cho rằng phong cách thiết kế của Peter Do đặc biệt phù hợp với xu hướng quiet luxury (tạm dịch: “sang trọng thầm lặng”).

Trang phục đơn giản, màu sắc trung tính, chú trọng vào đường may, chất vải là điểm tương đồng giữa nhà tạo mẫu này và trào lưu thời trang “giàu ngầm”.

Khác với phần lớn nhà thiết kế thời trang thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn, hoạt động tích cực trên mạng xã hội, nhà tạo mẫu gốc Việt hiếm khi lộ mặt. Hình ảnh thông báo sự hợp tác của anh và Helmut Lang cũng được chụp từ sau lưng.

Đối với nhà tạo mẫu này, anh mong muốn tạo dấu ấn nhờ công việc thay vì ngoại hình hay đời sống cá nhân.

Hành trình của Peter Do tại Helmut Lang với vai trò Giám đốc sáng tạo được giới mộ điệu chờ đón, kỳ vọng. Ảnh: @doxpeter.