Giám đốc sản xuất show truyền hình ngồi tù vì gian lận

Với tội danh gian lận trong kinh doanh, giám đốc sản xuất chương trình truyền hình thực tế Idol School bị tuyên án một năm tù giam.

Ngày 10/6, tờ Sports Kyunghyang đưa tin Tòa án Tối cao Hàn Quốc tổ chức phiên xét xử Kim Tae Eun - giám đốc sản xuất chương trình thực tế sống còn Idol School. Với tội danh gây cản trở và gian lận trong kinh doanh, Kim Tae Eun bị tuyên án phạt một năm tù.

Ông Kim - cựu giám đốc kinh doanh của đài truyền hình Mnet, cũng là người tiếp tay cho bị cáo thực hiện hành vi phạm tội cũng phải nộp phạt 10 triệu won (tương đương 8963.95 USD ).

Vào tháng 9/2019, chương trình thực tế sống còn Idol School bị điều tra do nghi vấn làm giả số phiếu bầu. Giám đốc sản xuất Kim Tae Eun và cựu giám đốc kinh doanh Kim nhanh chóng thừa nhận hành vi gian lận, tuy nhiên cả hai không cảm thấy hành động của mình có thể xem là vi phạm pháp luật.

Giám đốc sản xuất chương trình Idol School bị phạt một năm tù. Ảnh: Mnet.

Theo hai bị cáo, nguyên nhân khiến cả hai gian lận phiếu bầu là tỷ lệ người xem thấp của chương trình. Việc chương trình có ít người xem dẫn đến chênh lệch giữa số lượng phiếu bầu và độ nổi tiếng thực của các thí sinh, khi một số thí sinh có thể được người thân và bạn bè huy động phiếu bầu cho họ. Do đó, hai bị cáo phải điều chỉnh số phiếu bầu.

Tại phiên điều trần, tòa án đề cập cụ thể tới trường hợp của thí sinh Lee Hae In. Lee Hae In là thực tập sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất, tuy nhiên giám đốc sản xuất Kim Tae Eun quyết định loại cô. Bị cáo cho rằng cô không phù hợp với hình tượng của nhóm. Kim Tae Eun tham khảo ý kiến của giám đốc kinh doanh Kim về việc loại Lee Hae In. Kim đồng ý với Kim Tae Eun, và kết quả Lee Hae In đã bị loại một cách oan ức.

Tháng 7/2017, sau khi chương trình thực tế sống còn Produce 101 đạt được nhiều thành công, đài truyền hình Mnet tiếp tục cho ra mắt chương trình Idol School. Trong số 41 thực tập sinh tham gia, chín thí sinh đã được chọn để ra mắt trong nhóm nhạc nữ fromis_9 thông qua lượt bình chọn của khán giả. Vào tháng 9/2019, cảnh sát bắt đầu tổ chức điều tra về hành vi gian lận phiếu bầu trong Produce 101, và cuộc điều tra mở rộng tới Idol School.