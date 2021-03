Giám đốc lừa bán đất ảo, chiếm đoạt gần 17 tỷ đồng

Chung tự lập bản vẽ phân lô 2 khu đất thành nhiều lô đất nhỏ rồi rao bán để ký hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng cho nhiều cá nhân, chiếm đoạt gần 17 tỷ đồng.

Ngày 9/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Chung (35 tuổi, ngụ khu Nam Hùng Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân) - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển địa ốc DCB (địa chỉ 63 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 25/3/2018, Chung cùng Nguyễn Thị Dung (41 tuổi, ngụ phường Tân Quý, quận Tân Phú) ký hợp đồng đặt cọc với bà Trương Nhật Lệ (48 tuổi, ngụ phường 15, quận Tân Bình) để thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng các thửa đất có tổng diện tích 29.900 m2, tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, của bà Lệ với giá 276 tỷ đồng . Chung và Dung đã nộp cho bà Lệ tiền cọc 200 triệu đồng.

Ngày 26/3, Chung, Dung và bà Trương Nhật Lệ thực hiện việc công chứng Hợp đồng đặt cọc các thửa đất trên tại văn phòng công chứng Tô Khắc Việt (quận Tân Phú), Chung và Dung đã đặt cọc cho bà Lệ 3 tỷ đồng .

Sau khi ký hợp đồng đặt cọc, bà Lệ biết được Chung đã tự ý phân lô khu đất của mình để rao bán cho nhiều cá nhân khác, trong khi khu đất trên chưa hoàn thành việc chuyển nhượng và không được sự đồng ý của bà Lệ. Vì vậy, bà Lệ đã yêu cầu Chung và Dung đến Văn phòng công chứng Tô Khắc Việt để hủy hợp đồng đặt cọc.

Hiện các quận, huyện ở TP.HCM đều cắm bảng cảnh báo để giúp người dân cảnh giác, tránh mua phải các dự án “ma”.

Mặc dù biết rõ khu đất trên thuộc diện bị thu hồi để triển khai Khu công nghiệp Tân Bình mở rộng, một phần thuộc quy hoạch công viên cây xanh, thể dục thể thao, một phần thuộc quy hoạch đường giao thông và một phần nhỏ còn lại (khoảng 334 m2) thuộc quy hoạch dân cư hiện hữu kết hợp chỉnh trang, đất chưa đủ điều kiện để tách thửa; khu đất này cũng đã hủy hợp đồng đặt cọc với bà Lệ nhưng Chung vẫn tự ý lập bảng vẽ phân thành nhiều lô đất nhỏ để ký hợp đồng đặt cọc, nhận chuyển nhượng cho 8 cá nhân người ít nhất đặt cọc 500 triệu đồng, người nhiều nhất đặt cọc 5 tỷ đồng , với tổng số tiền đặt cọc của họ bị Chung chiếm đoạt 16 tỷ đồng .

Ngoài khu đất trên, tháng 2/2018, Chung và Dung còn ký hợp đồng đặt cọc với bà Lê Thị Hải Lý (41 tuổi, ngụ phường 12, quận Tân Bình) để thỏa thuận nhận chuyển nhượng 3 thửa đất số 315, 515, 814, tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân với giá 40 tỷ đồng (có lập vi bằng tại Văn phòng thừa phát lại quận Tân Bình).

Chung và Dung đặt cọc cho bà Lê Thị Hải Lý 14 tỷ đồng ban đầu. Sau đó, do Chung không có khả năng góp tiếp, nên Dung đã sử dụng tiền cá nhân để thanh toán tiếp cho bà Lý. Sau đó, Dung thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ các lô đất trên cho bà Ngô Thị Kim Ngân (52 tuổi, ngụ phường 12, quận 10) với giá 51,5 tỷ đồng .

Bà Ngân đã thanh toán đủ số tiền trên cho bà Dung. Bà Dung và bà Lý đã thực hiện thủ tục sang tên cho bà Ngân thửa đất số 315 và số 515. Còn thửa đất số 814, bà Ngân đang làm thủ tục sang tên nhưng chưa có kết quả.

Trong thời gian thỏa thuận chuyển nhượng đất với bà Lý như trên, Chung biết rõ toàn bộ thửa đất số 515 và thửa đất số 814 thuộc diện quy hoạch một phần có chức năng nhóm nhà ở hiện trạng kết hợp chỉnh trang, một phần thuộc quy hoạch đất cây xanh – thể dục thể thao và phần còn lại quy hoạch giao thông, chưa đủ điều kiện tách thửa, nhưng Chung đã tự lập bản vẽ phân lô tách thửa để rao bán, ký hợp đồng đặt cọc nhận chuyển nhượng cho bà Trần Thị Thu Thảo, nhận 750 triệu đồng tiền cọc của bà Thảo.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, từ 3/2018 đến 6/2018, Chung liên hệ đặt cọc chuyển nhượng 2 khu đất trên địa bàn quận Bình Tân (là các khu đất thuộc quy hoạch công viên, cây xanh, khu vực thể thao và đường giao thông, không thuộc quy hoạch dân cư).

Khi thỏa thuận đặt cọc đã bị hủy, chưa hoàn thành việc chuyển nhượng và đất không đủ điều kiện để phân lô, tách thửa và chuyển mục đích thành đất ở, nhưng Chung vẫn tự lập bản vẽ phân lô 2 khu đất này thành nhiều lô đất nhỏ rồi rao bán để ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thu và chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân khác.

Toàn bộ các cá nhân có đơn tố giác đều cho rằng, do thấy Chung có đất thật và có bảng vẽ phân lô tách thửa, Chung giới thiệu là đất có pháp lý rõ ràng, đang thực hiện thủ tục phân lô, chuyển mục đích sử dụng đất nên tin tưởng và ký hợp đồng đặt cọc, nộp tiền cho Chung. Tuy nhiên, trên thực tế, tại các thửa đất trên, đến nay, không có dự án nào do Công ty TNHH Đầu tư phát triển địa ốc DCB làm chủ đầu tư được phê duyệt.