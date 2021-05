Giám đốc Hacinco mắc Covid-19 có phải bồi thường thiệt hại?

Các cá nhân, tổ chức chứng minh được những thiệt hại do đình trệ kinh doanh, sản xuất khi bị cách ly từ việc khai báo y tế gian dối của ông Thanh đều có quyền yêu cầu bồi thường.

Sau khi ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco), và vợ được xác định dương tính với SARS-CoV-2, ít nhất 150 người trở thành F1. Trong số F1, đã có người nhiễm SARS-CoV-2, hàng nghìn người khác bị cách ly y tế.

Các luật sư cho rằng đã có đủ căn cứ khởi tố vụ án. Trường hợp xác định ông Thanh có dấu hiệu phạm tội thì khởi tố bị can. Bên cạnh đó, trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp này cũng được đặt ra.

Phải chứng minh được thiệt hại

Trao đổi với Zing, luật sư Nguyễn Tri Đức (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết theo quy định của pháp luật, hành vi không khai báo khai y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối, tùy theo mức độ và hậu quả gây ra, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.

Lực lượng y tế phun khử khuẩn tại những nơi liên quan đến lịch trình của ông Nguyễn Văn Thanh. Ảnh: Đức Anh.

Căn cứ vào Công văn 45/TANDTC-PC của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, nếu hành vi của cá nhân dẫn đến lây nhiễm Covid-19 cho nhiều người thì được xem là "làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người” và sẽ bị truy tố theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 240 Bộ luật Hình sự hiện hành.

Ngoài ra, người vi phạm phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hậu quả hành vi làm lây lan dịch bệnh (nếu có).

Luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết trách nhiệm bồi thường thiệt hại sẽ được đặt ra khi có hành vi trái pháp luật. Cụ thể, sau khi tòa án ban hành bản án xác định hành vi của ông Nguyễn Văn Thanh là trái luật, người bị cách ly, thiệt hại do bị cách ly có quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do ông Thanh gây ra nếu có cơ sở chứng minh. Việc giải quyết bồi thường như thế nào sẽ do tòa án quyết định, dựa vào quy định tại khoản 1 điều 584 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Theo luật sư Hùng, căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là "hành vi xâm phạm của người gây thiệt hại", trong trường hợp này người bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu tòa án buộc người có hành vi xâm phạm phải bồi thường.

Các cá nhân, tổ chức chứng minh được những thiệt hại do đình trệ việc kinh doanh, sản xuất khi bị cách ly xuất phát từ chính hành vi không khai báo hoặc khai báo dịch bệnh không trung thực của ông Thanh thì đều có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Tính toán thiệt hại ra sao?

Một nguyên thẩm phán TAND TP.HCM cho biết trong trường hợp khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thiệt hại sẽ được tính toán dựa vào các thống kê của Sở Y tế Hà Nội.

Thiệt hại vật chất sẽ bao gồm xét nghiệm tầm soát các trường hợp F1, F2; chi phí sử dụng để tiến hành cách ly y tế các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân mắc bệnh có liên quan. Ngoài ra, thiệt hại phi vật chất là số người ảnh hưởng (cách ly y tế) từ việc lây lan dịch Covid-19 của người phạm tội.

Ít nhất đã có 150 F1 của ông Thanh. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng thiệt hại sẽ được tính toán dựa trên thiệt hại thực tế mà cá nhân, tổ chức chứng minh được do hành vi trái pháp luật của ông Nguyễn Văn Thanh gây ra. Chính ông Thanh sẽ là người phải bồi thường thiệt hại cho những cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng.

Luật sư Tri Đức nhấn mạnh việc nghiêm trị những cá nhân đã có hành vi gian dối trong khai báo y tế dẫn đến gây thiệt hại là điều nhất thiết. Qua đó nâng cao ý thức của công dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời răn đe, nghiêm trị những đối tượng cá nhân có ý thức kém, xem thường pháp luật với nguy cơ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cộng đồng.

Khuya 12/5, Sở Nội vụ Hà Nội phát văn bản thượng khẩn yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Thanh trong việc không chấp hành các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Sở Nội vụ Hà Nội đồng thời đề nghị xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có liên quan đến vi phạm của ông Nguyễn Văn Thanh và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Sáng 13/5, Handico có văn bản đề nghị tạm đình chỉ chức vụ trong Đảng ủy và chức vụ Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 (Hacinco) đối với ông Nguyễn Văn Thanh do vi phạm về phòng, chống Covid-19. Theo báo cáo của Handico, ông Nguyễn Văn Thanh chưa thực hiện nghiêm các quy định trong phòng chống dịch, chưa ý thức được các triệu chứng bệnh lý, hạn chế tập trung đông người. Việc này gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong cộng đồng cũng như khó khăn cho các cơ quan chức năng trong phòng chống dịch.