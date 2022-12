Giám đốc điều hành PRH từ chức sau vụ sáp nhập không thành

Markus Dohle từ chức sau khi thỏa thuận trị giá 2,2 tỷ đôla để mua Simon & Schuster sụp đổ.

Markus Dohle. Ảnh: Reuters.

Markus Dohle sẽ từ chức giám đốc điều hành của Penguin Random House (PRH) vào cuối năm 2022. Bertelsmann, chủ sở hữu của PRH, cho biết đây là "theo yêu cầu của riêng Dohle và dựa trên cơ sở các điều khoản tốt nhất cho cả hai bên". Dohle cũng từ chức trong ban điều hành của Bertelsmann.

Quyết định này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi thỏa thuận mua lại Simon & Schuster (S&S) của PRH thất bại. Chính phủ Mỹ ngăn chặn việc sáp nhập, khiến PRH phải chịu khoản phí chấm dứt 200 triệu USD cho chủ sở hữu S&S là Paramount. Thêm vào đó là chi phí để chống lại vụ kiện của chính phủ cũng rất đáng kể.

Markus Dohle giúp Penguin Random House tăng gấp 5 lần lợi nhuận

Người kế nhiệm tạm thời của Dohle sẽ là Nihar Malaviya, 48 tuổi, hiện là chủ tịch và giám đốc điều hành của Penguin Random House Mỹ. Malaviya sẽ báo cáo trực tiếp với giám đốc điều hành Bertelsmann, Thomas Rabe, và sẽ được bổ nhiệm vào Ủy ban quản lý tập đoàn (GMC) của Bertelsmann.

Christoph Mohn, Chủ tịch hội đồng giám sát Bertelsmann, cho biết: “Chúng tôi rất tiếc về quyết định rời khỏi Bertelsmann và Penguin Random House của Markus Dohle. Anh ấy đã giúp Penguin Random House phát triển bền vững. Dưới sự lãnh đạo của Dohle, bộ phận sách của chúng tôi đã tăng gấp đôi doanh thu và tăng gấp 5 lần lợi nhuận. Việc tập đoàn xuất bản sách toàn cầu của chúng tôi có được vị thế vững chắc như ngày hôm nay phần lớn là nhờ Markus Dohle. Bertelsmann rất biết ơn anh ấy vì điều này, cũng như công việc của anh ấy trong ban điều hành”.

Markus Dohle, 54 tuổi, cho biết: “Sau quyết định chống độc quyền ở Mỹ chống lại việc sáp nhập Penguin Random House và Simon & Schuster, sau 15 năm làm việc trong ban điều hành của Bertelsmann, làm Giám đốc điều hành của Random House, nay công ty đã trở thành Penguin Random House và tôi đã quyết định bàn giao chương tiếp theo của Penguin Random House cho ban lãnh đạo mới”.

Sau sự nghiệp thành công ở phố Wall, Nihar Malaviya gia nhập Bertelsmann vào năm 2001, và chuyển đến Random House với tư cách là phó chủ tịch cấp cao hai năm sau đó.

Trước khi được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành tạm thời của Penguin Random House, Malaviya từng là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của PRH Mỹ kể từ năm 2019 và kể từ năm 2014, chịu trách nhiệm về tất cả hoạt động xuất bản ở Mỹ từ chuỗi cung ứng đến công nghệ, dữ liệu và dịch vụ khách hàng. Ông là thành viên của ủy ban điều hành toàn cầu của Penguin Random House và lãnh đạo việc tạo ra các lợi thế cạnh tranh mới giúp định vị công ty toàn cầu cho sự phát triển trong tương lai.

Nhiều ẩn số trong ngành xuất bản

Markus Dohle từ chức vào một thời điểm đáng xấu hổ, sau khi thỏa thuận trị giá 2,2 tỷ đôla để mua Simon & Schuster sụp đổ trước sự giám sát của cơ quan quản lý.

Bertelsmann đã đạt được thỏa thuận mua Simon & Schuster từ Paramount Global vào tháng 11 năm 2020. Vào thời điểm đó, Dohle cho biết ông tin rằng việc sáp nhập sẽ thành công, nhờ có những người mới tham gia vào thị trường xuất bản.

Nhưng Bộ Tư pháp Mỹ lại nhìn nhận thỏa thuận này theo cách khác, họ đã đệ đơn kiện để chặn việc sáp nhập vào tháng 11 năm 2021, với lập luận rằng sự kết hợp “sẽ mang lại cho Penguin Random House ảnh hưởng quá lớn đối với tác giả và nội dung được xuất bản cũng như số tiền tác giả được trả cho tác phẩm của họ”.

Và vụ sáp nhập này không chỉ có hại cho người tiêu dùng mà còn cho cả tác giả, vì khi sáp nhập, tiền tạm ứng của nhà văn sẽ ít hơn, nhuận bút giảm, và khiến việc sống bằng viết lách sẽ khó khăn hơn.

Markus Dohle đã làm chứng trước tòa vào mùa hè năm ngoái rằng việc sáp nhập sẽ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và tác giả. Dohle bắt đầu lời khai trước tòa của mình vào tháng 8 với câu nói cực kỳ cộc lốc nổi tiếng: “Mọi thứ đều ngẫu nhiên khi xuất bản. Thành công là ngẫu nhiên. Bán chạy nhất là ngẫu nhiên. Vì vậy, đó là lý do tại sao chúng tôi là Ngôi nhà Ngẫu nhiên (random house)".

Thẩm phán Florence Pan đã ra phán quyết ngăn chặn việc sáp nhập vào ngày 31 tháng 10. Penguin Random House hy vọng sẽ kháng cáo phán quyết, nhưng nỗ lực thuyết phục Paramount Global ủng hộ kháng cáo đã thất bại. Penguin vẫn còn nợ Paramount Global khoản phí chấm dứt 200 triệu USD .

Sự thay đổi lãnh đạo diễn ra vào thời điểm khó khăn đối với Penguin Random House. Công ty đã phải vật lộn để duy trì và tăng thị phần của mình, điều mà họ đã hy vọng đạt được thông qua việc mua lại Simon & Schuster; hình ảnh của nó đã bị che mờ bởi phiên tòa công khai tốn kém.

Phiên tòa đã phơi bày hoạt động xuất bản của công ty ra trước công chúng theo những cách không mấy hay ho. Trong lời khai của mình, ông cũng tiết lộ sự không hài lòng của mình với hoạt động của công ty kể từ khi sáp nhập năm 2013.

“Có những ẩn số ở mọi cấp độ”, Kristen McLean, giám đốc điều hành của NPD Books, chuyên theo dõi ngành xuất bản, nói với New York Times. “Có nhiều ẩn số về hành vi của người tiêu dùng, nhiều ẩn số về những gì các nhà bán lẻ đang làm và nhiều ẩn số ở cấp nhà xuất bản về những gì nên đầu tư vào lúc này'.

Trong thời kỳ đại dịch, Penguin Random House và các nhà xuất bản lớn khác đã chứng kiến ​​​​sự tăng vọt đáng ngạc nhiên về doanh số bán sách mang lại lợi nhuận kỷ lục. Vào năm 2021, Penguin Random House báo cáo doanh thu kỷ lục với 700 triệu bản sách được bán ra.

Nhưng năm nay, doanh số bán hàng trong toàn ngành xuất bản đã giảm và các nhà xuất bản đang phải đối mặt với chi phí chuỗi cung ứng và lạm phát gia tăng. Doanh thu của các nhà xuất bản đã giảm gần 4% trong 9 tháng đầu năm nay so với năm 2021, theo Hiệp hội các nhà xuất bản Mỹ, cơ quan theo dõi doanh số bán hàng từ 1.368 công ty xuất bản.

Doanh thu bìa cứng giảm 12%, báo hiệu nhu cầu về sách mới đang giảm. Doanh số bán sách bìa cứng giảm có thể đặt ra thách thức cho các nhà xuất bản trong kỳ phát hành sách mùa lễ Giáng sinh.

McLean của NPD Books cho biết doanh số bán hàng vẫn cao hơn mức trước đại dịch, nhưng có một số dấu hiệu đáng lo ngại đã xuất hiện. Ví dụ, sách phi hư cấu dành cho người lớn tương đối yếu, cuốn sách gần đây nhất của Michelle Obama, The Light We Carry, có doanh số bán bản in trong tuần đầu tiên thấp hơn một phần tư so với Becoming cuốn hồi ký năm 2018 của bà.