Giám đốc Công ty Xuân Thành Tràng An gian lận kinh doanh bảo hiểm

Lê Văn Hồng, giám đốc Công ty Xuân Thành Tràng An, chỉ đạo nhân viên cấp dưới chỉnh sửa các nội dung hoàn thiện thành hồ sơ giả để trục lợi tiền bảo hiểm.

Qua tài liệu của cơ quan công an, năm 2021-2022, bị can Lê Văn Hồng làm việc tại Công ty bảo hiểm Xuân Thành Tràng An (địa chỉ phường Đông Thành, TP Ninh Bình) là cố vấn, sau này là giám đốc công ty.

Quá trình hoạt động, công ty có bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, trong đó đã bán bảo hiểm cho 2 ôtô BKS 29H-176… và xe 29D-309…

Sau khi xảy ra tai nạn, Công ty Xuân Thành Tràng An phối hợp chủ phương tiện 2 xe trên để thu thập tài liệu hồ sơ, giải quyết chi trả tiền bảo hiểm theo quy định.

Lê Văn Hồng.

Tuy nhiên, khi có thông tin vụ tai nạn, Hồng đã mua bảo hiểm của Công ty Bảo Minh và Công ty bảo hiểm Bưu điện khu vực Nam Sông Hồng cho 2 ôtô trên và nhờ 2 người quen quê ở TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nhận là chủ các phương tiện trên.

Sau đó, Hồng chỉ đạo nhân viên cấp dưới chỉnh sửa các nội dung hoàn thiện thành các hồ sơ giả theo chỉ đạo của Hồng để gửi Công ty bảo hiểm Bưu điện và Công ty Bảo Minh, được các công ty bảo hiểm chi trả. Tổng số tiền Hồng trục lợi của 2 công ty bảo hiểm là 450 triệu đồng.