Giám đốc công ty chỉ đạo nhân viên trộm cắp 80 tấn dầu

Nguyễn Thế Hùng giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo thuyền trưởng và nhân viên trên các tàu SG-6148 phá niêm chì giám sát hải quan, hút chuyển số dầu DO sang tàu SG-2306, SG-9231.

Ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an TP.HCM cho biết đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Hùng (SN 1976, quê Hải Phòng) - Giám đốc Công ty TNHH TMVT xăng dầu Phúc Thọ (gọi tắt là Cty xăng dầu Phúc Thọ), Nguyễn Ngọc Thọ (SN 1983, ngụ phường Phú Mỹ, quận 7), Trần Hải Âu (SN 1979, ngụ phường Phú Thuận, quận 7) về tội “Trộm cắp tài sản”, quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM thống nhất, phê chuẩn. Ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án “buôn lậu”, “trộm cắp tài sản”, xảy ra Công ty xăng dầu Phúc Thọ, TP.HCM. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy ngày 22/2, Nguyễn Ngọc Thọ cùng Trần Hải Âu, Thái Thanh Trúc điều khiển sà lan SG-6148 đi nhận dầu tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, theo chỉ đạo của Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Cty xăng dầu Phúc Thọ.

Nguyễn Thế Hùng (trái), giám đốc Công ty TNHH TMVT xăng dầu Phúc Thọ, thời điểm bị bắt giữ

Hàng hóa nhận gồm 2 đơn hàng: một đơn số lượng 80 tấn (chứa trong hầm 01 và hầm 04) theo lệnh xuất kho kiêm điều động số 2040053558 và một đơn 30 tấn (chứa trong hầm 02 và hầm 03), tất cả đều là dầu DO.

Sau khi nhận dầu xong, sà lan SG-6148 trên hành trình về khu neo Sân Cát, thì Thọ nhận được điện thoại của Nguyễn Thế Hùng chỉ đạo khi nào sà lan về đến khu neo thì phá niêm phong lô hàng 80 tấn và bơm toàn bộ 80 tấn dầu DO này từ hầm 01 và hầm 04 vào hầm của sà lan SG-2306.

Sáng 26/2, sau khi hoàn tất việc bơm dầu qua sà lan SG-2306, toàn bộ số hàng nêu trên tiếp tục được bơm hút qua sà lan SG-9231. Ngày 28/2, hành vi trên của các đối tượng bị cơ quan hải quan phát hiện.

Hành vi phá seal hải quan, seal Tổng kho xăng dầu Nhà Bè tại hầm 1 và hầm 4 của sà lan SG-6148, bơm hút trái phép 80 tấn xăng dầu vận chuyển thuê cho Công ty TNHH xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu, với tổng trị giá hàng hóa hơn 1,5 tỷ đồng , có dấu hiệu phạm tội “Trộm cắp tài sản”, quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Kết quả làm việc ghi lời khai các đối tượng Nguyễn Ngọc Thọ, Trần Hải Âu…, có căn cứ xác định Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Công ty Phúc Thọ - giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo thuyền trưởng và nhân viên trên các tàu SG-6148 phá niêm chì giám sát hải quan sang mạn chuyển toàn bộ số dầu DO sang tàu SG-2306 và tàu SG-9231.

Hiện vụ án tiếp tục được điều tra, mở rộng. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.