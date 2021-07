Giám đốc công ty bị bắt vì khai thác đá trắng trái phép

Đào Xuân Dương bị cáo buộc đã câu kết với chủ một mỏ đá để khai thác trái phép hàng nghìn m3 đá hoa trắng.

Ngày 30/7, Công an tỉnh Nghệ An có quyết định khởi tố bị can, bắt giam Đào Xuân Dương 35 tuổi, trú xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Đào Xuân Dương (bìa phải). Ảnh: Công an cung cấp.

Dương là Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Dương Tuyết, có địa chỉ tại huyện Quỳ Hợp.

Bị can được xác định là mắt xích trong vụ khai thác hàng nghìn m3 đá trắng trái phép trên địa bàn.

Trước đó, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt giam Trần Văn Bảy (51 tuổi, trú xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp) để làm rõ cùng hành vi.

Theo cơ quan chức năng, ngày 13/7, gần 100 cảnh sát ập vào mỏ đá rộng hàng nghìn m2 do ông Bảy làm chủ ở khu vực núi Phá Chủng, xóm Kèn, xã Châu Lộc (huyện Quỳ Hợp), phát hiện hàng chục công nhân đang khai thác đá trắng trái phép.

Cảnh sát ập vào bắt vụ khai thác đá trắng trái phép. Ảnh: A.C.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 5 máy xúc đào, 1 ôtô tải, 4 máy cắt đá, 2 máy làm hơi, 2 máy khoan cùng 1.200 m3 đá hoa trắng các loại. Tổng giá trị khối lượng đá bị thu giữ ước tính hàng chục tỷ đồng.

Công an cáo buộc ông Bảy đã cấu kết với Dương để khai thác hàng nghìn m3 đá trắng.