Giám đốc Công ty 878 lập hồ sơ giả để tham ô 34 tỷ đồng

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị đình chỉ sinh hoạt Đảng

Nguyên giám đốc Công an Hải Phòng bị đình chỉ sinh hoạt Đảng sau khi Cơ quan điều tra Công an Quảng Ninh khởi tố bị can đối với ông này.