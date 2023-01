Giám đốc Công an Yên Bái làm Chánh văn phòng Bộ Công an

Đại tá Đặng Hồng Đức từng làm Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh cảnh vệ (Bộ Công an). Từ tháng 6/2020 đến nay, ông làm giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Ngày 31/1 tại Công an tỉnh Yên Bái, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo quyết định này, Bộ Công an điều động đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh văn phòng Bộ Công an. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2.

Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc công an tỉnh Bạc Liêu, được điều động giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Đại tá Đặng Hồng Đức. Ảnh: N.H.

Chủ trì buổi lễ, thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh việc triển khai các quyết định về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Yên Bái và Văn phòng Bộ dựa trên cơ sở rà soát, thảo luận kỹ lưỡng về các mặt đối với nhân sự trong diện quy hoạch và đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương thống nhất. Các quy trình, thủ tục đều đúng quy định của Đảng, của ngành và của tỉnh về công tác cán bộ.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu các nhân sự mới khẩn trương tiếp cận công việc mới một cách linh hoạt, khoa học, nỗ lực cùng các đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Đặng Hồng Đức sinh năm 1977. Ông từng kinh qua chức vụ Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh cảnh vệ (Bộ Công an). Từ tháng 6/2020 đến nay, ông làm Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.